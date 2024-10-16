Прилітає раз на 80 000 років: у дуже яскравої комети виявлено неможливий другий хвіст (фото)

У комети C/2023 A3, яка нещодавно підлетіла на найближчу відстань до Землі, був помічений "антихвіст", який кидає виклик фізиці.

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Раз на 80 000 років у внутрішню частину Сонячної системи прилітає довгоперіодична комета C/2023 A3, також відома як Цзицзіньшань- ATLAS. 12 жовтня вона перебувала на найближчій відстані від Землі і її можна було побачити навіть неозброєним оком протягом кількох ночей. На нових фотографіях дуже яскравої комети видно, здавалося б, неможливий другий хвіст, який кидає виклик фізиці. Цей "антихвіст" розташований у протилежному напрямку від звичайного хвоста комети. Насправді цей другий хвіст є дуже рідкісною оптичною ілюзією, яка виникає через положення Землі щодо об'єкта, видимого неозброєним оком, пише Live Science.

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Космічний апарат SOHO зробив знімок цієї комети, коли вона пролітала поруч із Сонцем

Надзвичайно яскрава комета C/2023 A3, є, мабуть, найвідомішою кометою 2024 року, адже вона вперше за 80 000 років наблизилася до Сонця і Землі. Вважається, що ця комета, виявлена 2023 року, прилетіла до нас із Хмари Оорта, тобто далекого регіону космосу, наповненого крижаними об'єктами, який оточує Сонячну систему.

Раніше цього року вчені припустили, що ця комета під час зближення із Сонцем розпадається на частини, але цього не сталося. Комета успішно пережила зустріч із Сонцем наприкінці вересня і 12 жовтня підлетіла до Землі на відстань 70 млн км. У цей час комета C/2023 A3 стала найяскравішою і протягом кількох ночей її можна було побачити неозброєним оком.

Комета C/2023 A3 з двома хвостами Фото: Live Science

Астрофотограф Міхаель Ягер з Австрії зробив приголомшливі знімки комети, яка віддаляється від Землі, щоб знову полетіти до місця свого народження в Хмару Оорта. На одній з фотографій крім яскравого і дуже довгого хвоста завдовжки в кілька десятків мільйонів кілометрів, видно довгу смугу світла, відому як "антихвіст". Цей другий хвіст розташований у протилежному напрямку від звичайного хвоста комети. Пізніше астрофотограф зробив ще одну фотографію, де вже додатковий хвіст не видно.

Комета C/2023 A3 вже без другого хвоста Фото: Live Science

Хвіст будь-якої комети складається з пилу і газу, які вилітають з ядра комети під дією випромінювання Сонця. Хвіст комети завжди спрямований у протилежний бік від нашої зірки. Але "антихвости", які іноді можна побачити у комет, спрямовані до Сонця. Здавалося б, це порушує закони фізики і такого не може бути. Але насправді додатковий хвіст комет не складається з пилу і газу, які вилітають з ядра цього об'єкта. Це просто пил, який був викинутий кометою раніше і опинився в орбітальній площині комети під час прольоту навколо Сонця.

Коли Земля проходить через цю площину, пил освітлює світло Сонця і це світло відбивається на нашу планету. Таким чином виникає оптична ілюзія і здається, що існує додатковий хвіст комети.

Побачити комету C/2023 A3 неозброєним оком уже досить складно, адже її яскравість зменшується через віддалення крижаного об'єкта від Землі.

Фокус уже писав про те, що космічний апарат SOHO зробив знімок цієї комети, коли вона пролітала поруч із Сонцем і в цей час на нашій зірці стався потужний спалах.

Також Фокус писав про те, що представлена частина карти космосу, створеної телескопом Евклід. Вчені представили лише 1% того, що стане величезною картою Всесвіту, яка охопить мільярди галактик.