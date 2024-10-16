Озоновий шар і магнітне поле можуть зруйнуватися: з'явилася нова загроза для Землі з космосу

Забруднення атмосфери Землі через запуски ракет і спалювання супутників може призвести до надзвичайної екологічної ситуації.

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За останні 15 років кількість запусків ракет у космос зросла майже втричі, а кількість супутників на орбіті — майже в 10 разів. Водночас кількість неактивних супутників і відпрацьованих ступенів ракет, які падають на Землю, подвоїлася за останні 10 років. Вчені вважають, що кілька сотень тонн космічного сміття тепер потрапляють в атмосферу Землі щороку і забруднюють її. Всебільша кількість запусків ракет і супутників у космос може призвести до екологічної катастрофи і вчені попереджають, що потрібно терміново вжити заходів, поки не стало занадто пізно, пише Space.

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Більшість космічних ракет працюють на викопному паливі та виділяють сажу, яка поглинає тепло і може підвищити температуру на Землі. Спалювання супутників в атмосфері, які падають з орбіти, призводить до утворення оксидів алюмінію і це теж сприяє підвищенню температури. Обидва типи викидів також можуть зруйнувати озоновий шар, який не дозволяє небезпечному ультрафіолетовому випромінюванню Сонця досягти поверхні Землі.

Як показують дослідження, концентрація оксидів алюмінію в мезосфері та стратосфері, шарах атмосфери, що розташовуються над найнижчим шаром, тропосферою, може зрости на 650% у найближчі десятиліття. Це станеться через спалювання космічного сміття в атмосфері. Це може призвести до руйнування озонового шару, а також значного підвищення температури в стратосфері. Також метали, які залишаються після спалювання супутників, можуть послабити магнітне поле Землі.

Отже, виснажений озоновий шар і ослаблене магнітне поле не зможуть затримувати велику кількість шкідливого космічного та сонячного випромінювання від його потрапляння на поверхню Землі.

За словами вчених, викиди ракет, а також метали, які залишаються після спалювання космічного сміття застряють в атмосфері на дуже великій висоті. Атмосфера дедалі більше й більше забруднюється.

За словами Мінквана Кіма з Університету Саутгемптона у Великій Британії, дослідження наслідків польотів ракет і забруднення повітря супутниками все ще перебувають на ранніх стадіях. Але з очікуваним збільшенням кількості як супутників, що згорають, так і запусків ракет наша планета незабаром може зіткнутися з великою екологічною кризою.

Науковець вважає, що якщо не вжити жодних заходів щодо поліпшення ситуації протягом наступних п'яти років, то може бути занадто пізно і наслідки будуть катастрофічними.

За словами Кіма, зараз жодні міжнародні договори не регулюють забруднення повітря від викидів ракет і спалювання супутників.

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