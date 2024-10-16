Місія Ілона Маска на Марс може зруйнувати Червону планету, попереджає вчений (фото)

Власник компанії SpaceX планує за 30 років створити місто на Марсі з населенням у мільйон осіб, але фізик із Великої Британії вважає, що це матиме катастрофічні наслідки.

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Ілон Маск заявив, що вже через 30 років на Марсі буде побудовано місто з населенням в один мільйон осіб. Але Ендрю Коутс, фізик і дослідник Марса, з Університетського коледжу Лондона, стверджує, що поселенці забруднять Червону планету і поставлять під загрозу пошук інопланетного життя, пише Daily Mail.

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П'яте випробування мегаракети Starship пройшло успішно

Ендрю Коутс вважає, що, якщо людство хоче дізнатися правду про інопланетне життя на Марсі, на Червону планету не можна відправляти величезну кількість людей, адже це матиме катастрофічні останні для дослідження цього світу.

Заява Ілона Маска про плани побудувати місто на Марсі з населенням в 1 млн осіб протягом найближчих 30 років з'явилася в його соціальній мережі Х 13 жовтня одразу ж після успішного п'ятого випробування мегаракети Starship компанії SpaceX, якою володіє Маск. Нагадуємо, що вона складається з ракети-носія Super Heavy і космічного корабля Starship. Ракета-носій уперше за весь час випробувань не тільки успішно відправила корабель у космос, а й здійснила успішну посадку назад на стартовий майданчик.

Ілон Маск заявив, що вже через 30 років на Марсі буде побудовано місто з населенням в один мільйон осіб Фото: Daily Mail

Успішне випробування Starship дає можливість сподівається на те, що космічні подорожі, зокрема польоти на Місяць і Марс, можуть стати дешевшими і більш ефективними. За допомогою Starship можна буде доставляти велику кількість людей і вантажів на Марс і Місяць.

Коутс попереджає, що будівництво людського поселення такого величезного масштабу, про яке заявляє Маск, створить серйозні проблеми для вчених. Коутс входить до команди, яка готує місію на Марс, під час якої марсохід Rosalind Franklin буде шукати ознаки інопланетного життя на Червоній планеті під її поверхнею.

Учені вважають, що відправка величезної кількості людей на Марс неминуче забруднить поверхню планети земним біологічним матеріалом. І це ускладнить пошук потенційного інопланетного життя. З іншого боку, земний біологічний матеріал, доставлений людьми на Марс, може навіть знищити можливе життя на Червоній планеті.

Мегаракета Starship складається з ракети-носія Super Heavy і космічного корабля Starship Фото: SpaceX

Коутс вірить, що люди зможуть колись жити на Марсі, але їхню кількість потрібно сильно обмежити, адже є ризик зараження Червоної планети земними бактеріями.

Водночас учений вважає, що космічний корабель Starship дасть змогу заселити Місяць великою кількістю людей і в цьому немає жодної проблеми. На відміну від Марса, на Місяці немає життя і немає ризику біологічного зараження.

NASA обрало одну з версій корабля Starship для того, щоб доставити з орбіти на поверхню Місяця перших за понад 50 років астронавтів у 2026 році.

NASA обрало одну з версій корабля Starship для того, щоб доставити з орбіти на поверхню Місяця перших за понад 50 років астронавтів у 2026 році Фото: Starship

Фокус уже писав про те, що в NASA повідомили, що у Сонця почалася фаза найвищої активності. У кожному 11-річному сонячному циклі виникає сонячний максимум — і вчені заявили, що він уже настав. Отже, протягом найближчого року можна буде очікувати дуже багато потужних спалахів на Сонці.

Також Фокус писав про плани NASA відправити перших астронавтів на Марс уже в наступному десятилітті. Вчені вважають, що астронавти краще впораються з розкриттям таємниць Червоної планети, ніж марсоходи.