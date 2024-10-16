Миссия Илона Маска на Марс может разрушить Красную планету, предупреждает ученый (фото)

Владелец компании SpaceX планирует через 30 лет создать город на Марсе с населением в миллион человек, но физик из Великобритании считает, что это будет иметь катастрофические последствия.

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Илон Маск заявил, что уже через 30 лет на Марсе будет построен город с населением в один миллион человек. Но Эндрю Коутс, физик и исследователь Марса, из Университетского колледжа Лондона, утверждает, что поселенцы загрязнят Красную планету и поставят под угрозу поиск инопланетной жизни, пишет Daily Mail.

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Пятое испытание мегаракеты Starship прошло успешно

Эндрю Коутс считает, что, если человечество хочет узнать правду об инопланетной жизни на Марсе, на Красную планету нельзя оправлять огромное количество людей, ведь это будет иметь катастрофические последние для исследования этого мира.

Заявление Илона Маска о планах построить город на Марсе с населением в 1 млн человек в течение ближайших 30 лет появилось в его социальной сети Х 13 октября сразу же после успешного пятого испытания мегаракеты Starship компании SpaceX, которой владеет Маск. Напоминаем, что она состоит из ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Starship. Ракета-носитель впервые за все время испытаний не только успешно отправила корабль в космос, но и совершила успешную посадку обратно на стартовую площадку.

Илон Маск заявил, что уже через 30 лет на Марсе будет построен город с населением в один миллион человек Фото: Daily Mail

Успешное испытание Starship дает возможность надеется на то, что космические путешествия, в частности полеты на Луну и Марс, могут стать более дешевыми и более эффективными. С помощью Starship можно будет доставлять большое количество людей и грузов на Марс и Луну.

Коутс предупреждает, что строительство человеческого поселения такого огромного масштаба, о котором заявляет Маск, создаст серьезные проблемы для ученых. Коутс входит в команду, которая готовит миссию на Марс, в ходе которой марсоход Rosalind Franklin буде искать признаки инопланетной жизни на Красной планете под ее поверхностью.

Ученые считает, что отправка огромного количества людей на Марс неизбежно загрязнит поверхность планеты земным биологическим материалом. И это усложнит поиск потенциальной инопланетной жизни. С другой стороны, земной биологический материл, доставленный людьми на Марс может даже уничтожить возможную жизнь на Красной планете.

Мегаракета Starship состоит из ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Starship Фото: SpaceX

Коутс верит, что люди смогут когда-то жить на Марсе, но их количество нужно сильно ограничить, ведь есть риск заражения Красной планеты земными бактериями.

В то же время ученый считает, что космический корабль Starship позволит заселить Луну большим количеством людей и в этом нет никакой проблемы. В отличие от Марса, на Луне нет жизни и нет риска биологического заражения.

NASA выбрало одну из версий корабля Starship для того, чтобы доставить с орбиты на поверхность Луны первых за более чем 50 лет астронавтов в 2026 году.

NASA выбрало одну из версий корабля Starship для того, чтобы доставить с орбиты на поверхность Луны первых за более чем 50 лет астронавтов в 2026 году Фото: SpaceX

Фокус уже писал о том, что в NASA сообщили, что у Солнца началась фаза самой высокой активности. В каждом 11-летнем солнечном цикле возникает солнечный максимум — и ученые заявили, что он уже наступил. Таким образом в течение ближайшего года можно будет ожидать очень много мощных вспышек на Солнце.

Также Фокус писал о планах NASA отправить первых астронавтов на Марс уже в следующем десятилетии. Ученые считают, что астронавты лучше справятся с раскрытием тайн Красной планеты, чем марсоходы.