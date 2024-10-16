Озоновый слой и магнитное поле могут разрушиться: появилась новая угроза для Земли из космоса

Загрязнение атмосферы Земли из-за запусков ракет и сжигания спутников может привести к чрезвычайной экологической ситуации.

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За последние 15 лет количество запусков ракет в космос выросло почти в 3 раза, а количество спутников на орбите выросло почти в 10 раз. В то же время количество неработающих спутников и отработанных ступеней ракет, которые падают на Землю удвоилось за последние 10 лет. Ученые считают, что несколько сотен тонн космического мусора теперь попадают в атмосферу Земли каждый год и загрязняют ее. Растущее число запусков ракет и спутников в космос может привести к экологической катастрофе и ученые предупреждают, что нужно срочно принять меры, пока не стало слишком поздно, пишет Space.

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Большинство космических ракет работают на ископаемом топливе и выделяют сажу, которая поглощает тепло и может повысить температуру на Земле. Сжигание спутников в атмосфере, которые падают с орбиты, приводит к образованию оксидов алюминия и это тоже способствует повышению температуры. Оба типа выбросов также могут разрушить озоновый слой, который не позволяет опасному ультрафиолетовому излучению Солнца достичь поверхности Земли.

Как показывают исследования, концентрация оксидов алюминия в мезосфере и стратосфере, слоях атмосферы, которые находятся над самым нижним слоем, тропосферой, может вырасти на 650% в ближайшие десятилетия. Это произойдет и-за сжигания космического мусора в атмосфере. Это может привести к разрушению озонового слоя, а также значительному повышению температуры в стратосфере. Также металлы, которые остаются после сжигания спутников, могут ослабить магнитное поле Земли.

Таким образом, истощенный озоновый слой и ослабленное магнитное поле не смогут задерживать большое количество вредного космического и солнечного излучения от его попадания на поверхность Земли.

По словам ученых, выбросы ракет, а также металлы, которые остаются после сжигания космического мусора застревают в атмосфере на очень большой высоте. Таким образом атмосфера все больше и больше загрязняется.

По словам Минквана Кима из Университета Саутгемптона в Великобритании, исследования последствий полетов ракет и загрязнения воздуха спутниками все еще находятся на ранних стадиях. Но с ожидаемым увеличением числа как сгорающих спутников, так и запусков ракет наша планета вскоре может столкнуться с крупным экологическим кризисом.

Ученый считает, что если не принять никаких мер по улучшению ситуации в течение следующих пяти лет, то может быть слишком поздно и последствия будут катастрофическими.

По словам Кима, сейчас никакие международные договора не регулируют загрязнение воздуха от выбросов ракет и сжигания спутников.

Как уже писал Фокус, миссия Илона Маска на Марс может разрушить Красную планету, предупреждает ученый. Владелец компании SpaceX планирует через 30 лет создать город на Марсе с населением в миллион человек, но физик из Великобритании считает, что это будет иметь катастрофические последствия.

Также Фокус писал о том, что у знаменитой кометы C/2023 A3, которая недавно находилась близко к Земле впервые за восемь десятков тысячелетий, был обнаружен второй хвост, бросающий вызов физике.