Троянский, но не конь: возле Сатурна впервые обнаружили необычный объект, у Юпитера их тысячи
Ученые подтвердили давние догадки, что у Сатурна есть троянский астероид, хотя этот объект будет таковым относительно недолго по космическим меркам.
Астрономы выяснили, что обнаруженный 5 лет назад космический камень возле Сатурна под названием 2019 UO14 является троянским астероидом. Эти камни вращаются вокруг Солнца по той же орбите, что и некоторые планеты Солнечной системы, ведь не у всех есть троянские астероиды. Они двигаются либо впереди, либо позади планеты во время орбитального движения. Это первый троянский астероид Сатурна известный ученым. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет IFLScience.
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Больше всего троянских астероидов имеет Юпитер – их у газового гиганта более 13 000. У Урана есть один троянский астероид, у Земли – два, у Марса – 14, а у Нептуна – 31. До сих пор ни один троянский астероид не был обнаружен возле Сатурна, хотя предполагалось, что подобные камни там должны находиться.
В 2019 году возле Сатурна был обнаружен астероид, получивший название 2019 UO14, но только через 5 лет ученые выяснили, с помощью наблюдений, что это именно троянский астероид Сатурна.
Авторы исследования считают, что этот камень был захвачен гравитацией газового гиганта примерно 2000 лет назад. При этом предполагается, что 2019 UO14 является кентавром. Эти объекты вращается между Юпитером и Нептуном и имеют свойства астероидов и комет. То есть они похожи на астероиды, но могут выпускать газ в результате таяния льда на поверхности. Пока что ученые не заметили подобной активности у 2019 UO14, но если она будет обнаружена, то данный камень станет первым в истории активным троянским астероидом.
Ученые считают, что 2019 UO14 будет троянским астероидом Сатурна относительно недолго по космическим меркам – примерно 1000 лет. И в этом нет ничего удивительного. Многие троянские астероиды в Солнечной системе обладают таким статусом лишь некоторое время. Гравитационное влияние других планет переводит данные астероиды на другие орбиты, и они перестают быть троянскими.
Авторы исследования считают, что отсутствие огромного количества троянских астероидов возле Сатурна можно объяснить гравитационным влиянием Юпитера. Эта планета находится гораздо ближе к главному поясу астероидов, а потому может притянуть к себе много космических камней. С другой стороны, у Сатурна гравитация меньше, а потому газовому гиганту сложнее захватить астероиды. Ученые считают, что у Сатурна может быть больше троянских астероидов, но их еще предстоит обнаружить.
Как уже писал Фокус, озоновый слой и магнитное поле нашей планеты могут разрушиться, ведь появилась новая угроза для Земли из космоса. Загрязнение атмосферы Земли из-за запусков ракет и сжигания спутников может привести к чрезвычайной экологической ситуации.
Также Фокус писал о том, что ученые официально подтвердили, что у Солнца наступил солнечный максимум. Это период самой высокой активности нашей звезды, который продлится примерно год. В это время ожидается много самых сильных вспышек на Солнце, что потенциально может привести к большему количеству сильных геомагнитных бурь на Земле.