Троянский, но не конь: возле Сатурна впервые обнаружили необычный объект, у Юпитера их тысячи

Ученые подтвердили давние догадки, что у Сатурна есть троянский астероид, хотя этот объект будет таковым относительно недолго по космическим меркам.

Related video

Астрономы выяснили, что обнаруженный 5 лет назад космический камень возле Сатурна под названием 2019 UO14 является троянским астероидом. Эти камни вращаются вокруг Солнца по той же орбите, что и некоторые планеты Солнечной системы, ведь не у всех есть троянские астероиды. Они двигаются либо впереди, либо позади планеты во время орбитального движения. Это первый троянский астероид Сатурна известный ученым. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Больше всего троянских астероидов имеет Юпитер – их у газового гиганта более 13 000. У Урана есть один троянский астероид, у Земли – два, у Марса – 14, а у Нептуна – 31. До сих пор ни один троянский астероид не был обнаружен возле Сатурна, хотя предполагалось, что подобные камни там должны находиться.

В 2019 году возле Сатурна был обнаружен астероид, получивший название 2019 UO14, но только через 5 лет ученые выяснили, с помощью наблюдений, что это именно троянский астероид Сатурна.

В 2019 году возле Сатурна был обнаружен астероид, получивший название 2019 UO14, но только через 5 лет ученые выяснили, с помощью наблюдений, что это именно троянский астероид Сатурна Фото: NASA

Авторы исследования считают, что этот камень был захвачен гравитацией газового гиганта примерно 2000 лет назад. При этом предполагается, что 2019 UO14 является кентавром. Эти объекты вращается между Юпитером и Нептуном и имеют свойства астероидов и комет. То есть они похожи на астероиды, но могут выпускать газ в результате таяния льда на поверхности. Пока что ученые не заметили подобной активности у 2019 UO14, но если она будет обнаружена, то данный камень станет первым в истории активным троянским астероидом.

Больше всего троянских астероидов имеет Юпитер – их у газового гиганта более 13 000 Фото: NASA

Ученые считают, что 2019 UO14 будет троянским астероидом Сатурна относительно недолго по космическим меркам – примерно 1000 лет. И в этом нет ничего удивительного. Многие троянские астероиды в Солнечной системе обладают таким статусом лишь некоторое время. Гравитационное влияние других планет переводит данные астероиды на другие орбиты, и они перестают быть троянскими.

Авторы исследования считают, что отсутствие огромного количества троянских астероидов возле Сатурна можно объяснить гравитационным влиянием Юпитера. Эта планета находится гораздо ближе к главному поясу астероидов, а потому может притянуть к себе много космических камней. С другой стороны, у Сатурна гравитация меньше, а потому газовому гиганту сложнее захватить астероиды. Ученые считают, что у Сатурна может быть больше троянских астероидов, но их еще предстоит обнаружить.

Как уже писал Фокус, озоновый слой и магнитное поле нашей планеты могут разрушиться, ведь появилась новая угроза для Земли из космоса. Загрязнение атмосферы Земли из-за запусков ракет и сжигания спутников может привести к чрезвычайной экологической ситуации.

Также Фокус писал о том, что ученые официально подтвердили, что у Солнца наступил солнечный максимум. Это период самой высокой активности нашей звезды, который продлится примерно год. В это время ожидается много самых сильных вспышек на Солнце, что потенциально может привести к большему количеству сильных геомагнитных бурь на Земле.