Марсоход NASA наблюдал солнечное затмение на Марсе: как оно выглядит (фото)

Марсоход Perseverance сделал фотографии, как больший из двух спутников Красной планеты проходит на фоне Солнца.

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У Марса есть два спутника, имеющих неправильную форму и больше похожих на астероиды, чем на нашу Луну. Они называются Фобос и Деймос. Первый имеет больший размер и именно он попал на новые фотографии марсохода NASA Perseverance вместе с Солнцем. Колесный робот использовал одну из своих двух камер Mastcam-Z, чтобы сделать снимки солнечного затмения на Марсе. В это время Фобос частично закрыл собой Солнце, пишет Space.

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В 2019 году марсоход Curiosity записал первое видео солнечного затмения на Марсе, на котором видно, как Фобос и Деймос частично закрывают собой Солнце

На новых изображениях марсохода Perseverance можно увидеть форму спутника Марса под названием Фобос, которая напоминает картофелину. Фобос, который является большим из двух спутников Красной планеты не имеет сферической формы, как Луна или многие спутники других планет Солнечной системы.

Фото: NASA

Фобос имеет размер 27 на 22 на 18 километров и вращается вокруг Марса на очень близком расстоянии – 6000 км. Для сравнения Луна вращается вокруг Земли в среднем на расстоянии 384 400 км. При этом спутник Марса имеет высокую скорость вращения – за один день спутник совершает 3 оборота вокруг Красной планеты.

Фобос по форме напоминает астероид, но сейчас ученые считают, что скорее всего он таковым не является. Вообще, одна из самых главных загадок Марса состоит в том, откуда взялись его спутники. Если раньше предполагалось, что Фобос когда-то был астероидом, который был захвачен гравитацией Марса, то сейчас некоторые ученые считают, что это не так. Главный аргумент в пользу этой гипотезы звучит следующим образом: Фобос имеет почти идеальную орбиту, а если бы он был захваченным астероидом, то его орбита вокруг Марса была бы неправильная.

Сейчас ученые, если речь идет о происхождении Фобоса и Деймоса, больше склоняются к тому, что оба спутника образовались следующим образом:

или из материала, который остался после формирования Марса;

или из материала, который был выброшен в космос в результате столкновения Марса с другим крупным объектом.

Спутник Марса Фобос Фото: NASA

Кстати, до марсохода Perseverance, который уже несколько раз наблюдал солнечное затмение на Марсе, это явление фотографировали его предшественники. Марсоходы Spirit и Opportunity наблюдали в 2004 году , как Фобос проходит на фоне Солнца. В 2019 году марсоход Curiosity записал первое видео солнечного затмения на Марсе, на котором видно, как Фобос и Деймос частично закрывают собой Солнце.

Напоминаем, что ученые через 5 лет после первого обнаружения смогли подтвердить, что космический камень, который вращается вокруг Солнца по той же орбите, что и Сатурн, является троянским астероидом планеты, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что Вселенная не такая, как мы представляем. Дело в том, что телескоп Уэбб добавил загадок о космосе. Некоторые из самых первых галактик, обнаруженных космическим телескопом Уэбб, являются очень яркими и это проблема для наших представлений о Вселенной.