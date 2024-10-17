Ученые выяснили, откуда на самом деле на Землю прилетели 90% метеоритов (фото)

До сих пор астрономы могли найти источник метеоритов лишь для небольшой группы космических камней, но теперь ученые выяснили, где взялись почти все, найденные на Земле метеориты.

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Прошлые исследования смогли определить лишь для небольшого количества метеоритов, найденных на Земле, источник их происхождения, то есть от каких именно астероидов они откололись. Теперь же авторы исследований, представленных в журналах Nature и Astronomy and Astrophysics, смогли выяснить, где взялись 90% всех известных метеоритов на нашей планете, пишет ScienceAlert.

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Ранее ученые выяснили, что метеориты, упавшие на Землю, имеют скорее всего общее происхождение, но от таких именно астероидов они откололись в большинстве случаев оставалось загадкой.

Теперь уже ученые провели анализ метеоритов, а также наблюдения за астероидами и траекторией их полета, включая траектории полета метеоритов, чтобы определить происхождение 90% всех космических камней, упавших на нашу планету. Также астрономы применили моделирование поведения астероидов.

Изначально ученые провели исследование метеоритов, которые относятся к классу хондриты. Свое название космические камни получили из-за того, что они состоят из мелких частиц, называемых хондрами. Эти частицы образуются из-за быстрого охлаждения расплавленной породы. Астрономы изучили хондриты типа H и L, которые составляют примерно 70% всех упавших на Землю метеоритов. Н-хондриты содержат много железа, а L-хондриты – мало.

Изображение состава метеорита класса хондрит Фото: ScienceAlert

Как показало исследование все эти метеориты когда-то были частью астероидов трех семейств, расположенных в главном поясе астероидов между Юпитером и Марсом: семейства Массалии, семейства Карины и семейства Корониды.

Ученые выяснили, что столкновения астероидов этих семейств между собой привели к выбросу метеоритов класса хондриты, которые попали на Землю. Исследования показали, что метеориты возникли в результате столкновений в семействе Массалии, которые произошли 466 и 40 млн лет назад, а в семействах Карины и Корониды — 5,8 и примерно 7,6 млн лет назад соответственно.

По словам астрономов, большинство метеоритов, которые упали на Землю и продолжают падать, появились в гораздо меньшем количестве семейств астероидов, чем предполагалось ранее.

Метеорит, найденный в пустыне Атакама , Южная Америка Фото: ScienceAlert

Ученые говорят, что в этих семействах происходили столкновения астероидов, в результате которых образовывалось большое количество обломков, а те в свою очередь переживали новые столкновения. Это привело к тому, что метеориты были выброшены из главного пояса астероидов.

Кроме хондритов ученые изучили и другие метеориты и таким образом они исследовали 90% космических камней, которые падали и продолжают падать на Землю. Источником еще 20% метеоритов были признаны семейства астероидов Веритас, Пуланы и Эос.

Ученые смогли выяснить, какие астероиды стали "родителями" 90% метеоритов, найденных на Земле Фото: Live Science

Теперь ученые хотят найти источник еще 10% метеоритов, упавших на нашу планету.

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