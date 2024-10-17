Проблема для NASA: когда корабль Starliner, переживший аварию, снова полетит с астронавтами

Проблемный космический корабль компании Boeing должен был начать полноценную работу в космосе уже в следующем году, но авария нарушила планы NASA.

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Космическое агентство США все еще не уверено, когда в следующий раз посадит астронавтов на космический корабль Starliner от компании Boeing, у которого возникли проблемы во время его первого испытательного полета с экипажем этим летом, пишет Space.

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Корабль Starliner без астронавтов Барри Уилмора и Суниты Уильямс на борту отстыковался 6 сентября от МКС

В NASA считают, что следующий полет астронавтов на космическом корабле Starliner может состояться в 2025 году, но нужно чтобы это транспортное средство получило разрешение на такие полеты.

И NASA, и компания Boeing все еще работают над тем, когда Starliner сможет получить разрешение на осуществление полетов с экипажем на Международную космическую станцию МКС. Дело в том, что у корабля возникли проблемы с двигателем во время первого испытательного полета с астронавтами, который начался 5 июня этого года.

Запуск этой пилотируемой миссии прошел по плану, но стыковка Starliner с МКС 6 июня оказалась сложной. Пять из 28 двигателей корабля вышли из строя. Тем не менее астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс все же прибыли на МКС, но их запланированная 10-дневная миссия неоднократно продлевалась, поскольку инженеры пытались устранить неполадки.

Наземные и космические испытания не смогли развеять опасения NASA относительно безопасности корабля, поэтому Starliner отправился без астронавтов и вернулся на Землю 6 сентября.

Приземление корабля Starliner прошло так, как и планировалось

Уилмор и Уильямс остаются на борту МКС и должны вернуться домой на борту космического корабля Crew Dragon компании SpaceX в феврале 2025 года. Этот корабль уже прибыл на МКС в сентябре и доставил двух астронавтов на орбиту вместо четырех, чтобы было место для возвращения экипажа Starliner.

Проблемы с двигателем у Starliner также возникали еще во время двух беспилотных испытательных полетов в 2019 и 2022 годах, которые, как считали NASA и Boeing, были решены.

Первый полноценный полет корабля компании Boeing с астронавтами на МКС должен был состоятся после успешного проведения испытаний уже в начале 2025 года. Эта миссия получила название Starliner-1 и планировалось, что на орбиту отправятся два астронавта NASA и один астронавт Канадского космического агентства.

Последние сообщения NASA не содержат информации о том, полетит ли этот экипаж на корабле Starliner и будет ли осуществлен еще один испытательный пилотируемый полет.

Пока что точно известно, что в следующем году состоятся две пилотируемые миссии на МКС: Crew-10 и Crew-11. Астронавты этих миссий полетят на орбиту на космическом корабле Crew Dragon. В рамках миссии Crew-10 в феврале 2025 года на МКС полетят два представителя NASA, а также японец и россиянин. Экипаж миссии Crew-11, запланированной на июль 2025 года еще не определен.

Как уже писал Фокус, в NASA, после возвращения корабля Starliner на Землю, заявили, что его экипаж мог бы также вернуться домой, но этого не произошло.

Также Фокус писал о том, что астронавты NASA высадятся на Луну в скафандрах от Prada. Скафандр выдерживает экстремальные температуры и позволяет находиться в открытом космосе более восьми часов. Он подходит как для мужчин, так и для женщин.