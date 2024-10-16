Люди высадятся на Луну в Prada: модный дом презентовал новый скафандр (фото)

Скафандр выдерживает экстремальные температуры и позволяет находиться в открытом космосе более восьми часов. Он подходит как для мужчин, так и для женщин.

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Дизайн скафандра Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU) впервые представили на Международном конгрессе астронавтов в Милане. В нем впервые за 50 лет люди должны высадиться на Луну в рамках миссии НАСА Artemis III. Об этом говорится на сайте компании Axiom Space.

AxEMU имеет специальные инструменты для исследования южного полюса Луны. Он рассчитан на любых членов экипажа: и мужчин, и женщин. Инженеры заявляют, что скафандр выдерживает экстремально низкие температуры на южном полюсе и в постоянно затемненных районах Луны в течение минимум двух часов. В открытом космосе в нем можно будет находиться более восьми часов.

Скафандр от Axiom Space и Prada сочетает технологии и дизайн Фото: Axiom Space

Компания создала новый скафандр совместно с итальянским модным домом Prada. По словам разработчиков, дизайнеры модной одежды отвечали за то, чтобы костюм не только был безопасным и функциональным, но и визуально вдохновлял будущих исследователей космоса.

Стоит отметить, на демонстрациях первых этапов разработки скафандр был темного цвета — это делали, чтобы скрыть запатентованную технологию. Для высадки на лунную поверхность используют белый материал, который отражает тепло и будет защищать астронавтов от экстремально высоких температур и пыли.

Axiom Space совершенствует скафандр AxEMU и проводит испытания в течение последних двух лет. Сейчас разработка находится на финальной стадии. Критический анализ конструкции планируется на 2025 год.

Фокус 3 сентября сообщал, что в скафандрах для высадки на Луну будет 4G. По информации издания Space, это позволит поддерживать связь с астронавтами на Луне на расстоянии до 2 километров.

В апреле СМИ писали, что высадка астронавтов на лунную поверхность перенесена на 2026 год из-за того, как во время облета Луны сработал тепловой экран космического корабля Orion.