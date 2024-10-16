Люди висадяться на Місяць у Prada: модний дім презентував новий скафандр (фото)

Скафандр витримує екстремальні температури та дозволяє перебувати у відкритому космосі більше восьми годин. Він підходить як для чоловіків, так і для жінок.

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Дизайн скафандра Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU) вперше представили на Міжнародному конгресі астронавтів у Мілані. У ньому вперше за 50 років люди мають висадитися на Місяць у межах місії НАСА Artemis III. Про це йдеться на сайті компанії Axiom Space.

AxEMU має спеціальні інструменти для дослідження південного полюсу Місяця. Він розрахований на будь-яких членів екіпажу: і чоловіків, і жінок. Інженери заявляють, що скафандр витримує екстремально низькі температури на південному полюсі та в постійно затемнених районах Місяця протягом мінімум двох годин. У відкритому космосі в ньому можна буде перебувати понад вісім годин.

Скафандр від Axiom Space і Prada поєднує технології та дизайн Фото: Axiom Space

Компанія створила новий скафандр спільно з італійським модним домом Prada. За словами розробників, дизайнери модного одягу відповідали за те, щоб костюм не лише був безпечним і функціональним, а й візуально надихав майбутніх дослідників космосу.

Варто зазначити, на демонстраціях перших етапів розробки скафандр був темного кольору — це робили, щоб приховати запатентовану технологію. Для висадки на місячну поверхню використовують білий матеріал, який відбиває тепло і захищатиме астронавтів від екстремально високих температур і пилу.

Axiom Space удосконалює скафандр AxEMU і проводить випробування протягом останніх двох років. Зараз розробка перебуває на фінальній стадії. Критичний аналіз конструкції планується на 2025 рік.

Фокус 3 вересня повідомляв, що у скафандрах для висадки на місяць буде 4G. За інформацією видання Space, це дозволить підтримувати зв'язок з астронавтами на Місяці на відстані до 2 кілометрів.

У квітні ЗМІ писали, що висадку астронавтів на місячну поверхню перенесено на 2026 рік через те, як під час обльоту Місяця спрацював тепловий екран космічного корабля Orion.