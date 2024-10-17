Проблема для NASA: коли корабель Starliner, що пережив аварію, знову полетить з астронавтами

Проблемний космічний корабель компанії Boeing мав розпочати повноцінну роботу в космосі вже наступного року, але аварія порушила плани NASA.

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Космічне агентство США все ще не впевнене, коли наступного разу посадить астронавтів на космічний корабель Starliner від компанії Boeing, у якого виникли проблеми під час його першого випробувального польоту з екіпажем цього літа, пише Space.

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Корабель Starliner без астронавтів Баррі Вілмора і Суніти Вільямс на борту відстикувався 6 вересня від МКС

У NASA вважають, що наступний політ астронавтів на космічному кораблі Starliner може відбутися у 2025 році, але потрібно щоб цей транспортний засіб отримав дозвіл на такі польоти.

І NASA, і компанія Boeing все ще працюють над тим, коли Starliner зможе отримати дозвіл на здійснення польотів з екіпажем на Міжнародну космічну станцію МКС. Річ у тім, що у корабля виникли проблеми з двигуном під час першого випробувального польоту з астронавтами, який розпочався 5 червня цього року.

Запуск цієї пілотованої місії відбувся за планом, але стикування Starliner із МКС 6 червня виявилося складним. П'ять із 28 двигунів корабля вийшли з ладу. Проте астронавти Баррі Вілмор і Суніта Вільямс все ж прибули на МКС, але їхню заплановану 10-денну місію неодноразово продовжували, оскільки інженери намагалися усунути неполадки.

Наземні та космічні випробування не змогли розвіяти побоювання NASA щодо безпеки корабля, тому Starliner вирушив без астронавтів і повернувся на Землю 6 вересня.

Приземлення корабля Starliner відбулося так, як і планувалося

Вілмор і Вільямс залишаються на борту МКС і мають повернутися додому на борту космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX у лютому 2025 року. Цей корабель уже прибув на МКС у вересні і доправив двох астронавтів на орбіту замість чотирьох, щоб було місце для повернення екіпажу Starliner.

Проблеми з двигуном у Starliner також виникали ще під час двох безпілотних випробувальних польотів у 2019 і 2022 роках, які, як вважали NASA і Boeing, були вирішені.

Перший повноцінний політ корабля компанії Boeing з астронавтами на МКС мав відбутися після успішного проведення випробувань уже на початку 2025 року. Ця місія дістала назву Starliner-1 і планувалося, що на орбіту вирушать два астронавти NASA і один астронавт Канадського космічного агентства.

Останні повідомлення NASA не містять інформації про те, чи полетить цей екіпаж на кораблі Starliner і чи буде здійснено ще один випробувальний пілотований політ.

Поки що достеменно відомо, що наступного року відбудуться дві пілотовані місії на МКС: Crew-10 і Crew-11. Астронавти цих місій полетять на орбіту на космічному кораблі Crew Dragon. У межах місії Crew-10 у лютому 2025 року на МКС полетять два представники NASA, а також японець і росіянин. Екіпаж місії Crew-11, запланованої на липень 2025 року, ще не визначено.

Як уже писав Фокус, у NASA, після повернення корабля Starliner на Землю, заявили, що його екіпаж міг би також повернутися додому, але цього не сталося.

Також Фокус писав про те, що астронавти NASA висадяться на Місяць у скафандрах від Prada. Скафандр витримує екстремальні температури і дає змогу перебувати у відкритому космосі понад вісім годин. Він підходить як для чоловіків, так і для жінок.