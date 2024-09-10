Аварійна історія NASA: астронавтів невдалої місії Starliner можна було повернути з космосу

У NASA заявили, що екіпаж аварійного космічного корабля міг би перебувати на його борту під час повернення додому, але тепер їм доведеться чекати ще приблизно півроку на орбіті.

Related video

Після більш ніж трьох місяців перебування в космосі перший пілотований випробувальний політ космічного корабля Starliner, який мав тривати лише 8 днів, нарешті завершився. Космічний корабель компанії Boeing здійснив успішну посадку в суботу, 7 вересня. Таким чином завершилася проблемна місія, в рамках якої двоє астронавтів NASA вирушили на Міжнародну космічну станцію (МКС), але не повернулися звідти на кораблі Starliner. Виявляється, вони могли в цілковитій безпеці здійснити зворотний політ на Землю і не чекати ще приблизно півроку на орбіті, поки їх забере додому інший корабель, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Незважаючи на проблеми, що виникли під час польоту до МКС, зворотний політ на Землю і посадка корабля Starliner, щоправда без астронавтів на борту, відбулася так, як і очікувалося. У NASA заявили, що корабель виконав усі необхідні маневри і поводився відповідно до проєкту польоту під час повернення додому в безпілотному режимі.

Корабель Starliner без астронавтів Баррі Вілмора і Суніти Вільямс на борту відстикувався 6 вересня від МКС

За словами представників NASA, якби на борту Starliner перебував його екіпаж, то вони могли б у цілковитій безпеці повернутися на Землю, як показали дані зворотного польоту і посадки. Але вже нічого не можна зробити і астронавти NASA Баррі Вілмор, а також його колега Суніта Вільямс продовжують перебувати на МКС уже понад 3 місяці, хоча їхня місія була розрахована на 8 днів.

Інженери NASA і компанії три місяці займалися проведенням випробувань двигунів корабля Starliner, щоб зрозуміти причини проблем, з якими він зіткнувся на орбіті. Але в підсумку було вирішено, що немає впевненості в тому, що астронавти зможуть безпечно повернутися додому на аварійному космічному кораблі.

Приземлення корабля Starliner відбулося так, як і планувалося

Астронавти NASA вирушили на МКС на борту Starliner 5 червня, розраховуючи провести на орбіті трохи більше тижня. Ця місія мала підтвердити, що корабель компанії Boeing можна використовувати як транспортний засіб для доставки людей і вантажів на орбіту. Але проблеми з двигунами, що виникли під час наближення космічного корабля до МКС, призвели до тримісячної затримки повернення Starliner, яке зрештою відбулося без астронавтів на борту.

Астронавти NASA зможуть повернутися додому тільки в лютому наступного року, коли їх забере космічний корабель Crew Dragon компанії SpacеХ. На ньому наприкінці вересня прибудуть на МКС двоє нових астронавтів. NASA довелося прибрати ще двох з екіпажу цієї місії, щоб залишилися місця для Вілмора і Вільямс.

Подальша доля корабля Starliner поки що невідома. Планувалося, що космічний корабель почне здійснювати шестимісячні місії з екіпажем на МКС, починаючи з лютого 2025 року. тепер же початок таких польотів перенесли на серпень.

Як уже писав Фокус, астрономи з'ясували, що найбільші галактики знаходяться в несподіваних місцях. Нове дослідження показало, що чим більше у галактик сусідів, тим вони більші за розміром.

Також Фокус писав про те, що знайдено по-справжньому пекельний інопланетний світ. Дослідники кажуть, що на одній стороні планети з'являються веселки, а на іншій температура піднімається вище 2 000 градусів.