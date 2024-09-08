Аварійна історія закінчилася: з орбіти без астронавтів повернувся корабель Starliner (відео)

Через три місяці після запуску закінчилася місія космічного корабля компанії Boeing, хоча вона мала тривати лише 8 днів.

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Аварійний космічний корабель компанії Boeing під назвою Starliner нарешті повернувся зі свого першого випробувального пілотованого польоту 7 вересня. Хоча на його борту не було астронавтів, яких корабель доставив на МКС 6 червня, а сама місія затягнулася замість запланованих 8 днів на 3 місяці. Для екіпажу проблемного корабля місія в космосі не закінчилася, адже вони залишилися на Міжнародній космічній станції (МКС) ще на 5 місяців, пише Space.

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Корабель Starliner без астронавтів Баррі Вілмора і Суніти Вільямс на борту відстикувався 6 вересня від МКС, а 7 вересня здійснив успішну посадку в штаті Нью-Мексико, США. Астронавти NASA, яких корабель доставив на МКС 6 червня, не полетіли додому через невпевненість NASA в тому, що він зможе безпечно повернути людей на Землю.

Корабель Starliner без астронавтів Баррі Вілмора і Суніти Вільямс на борту відстикувався 6 вересня від МКС

Таким чином завершилася невдала перша випробувальна пілотована місія на орбіту для космічного корабля компанії Boeing, який NASA планувало використати для доставлення астронавтів на МКС поряд із кораблями компанії SpaceX. Поки невідомо, яке майбутнє чекає на цей транспортний засіб.

Проблеми у корабля Starliner почалися ще в травні цього року, коли запланований на 25 травня запуск на орбіту було скасовано через виявлені витоки гелію в руховій системі корабля. Запуск у космос відбувся 5 червня і вже на орбіті сталися нові витоки гелію, а 6 червня корабель не зміг із першого разу провести стикування з МКС через вихід із ладу кількох двигунів.

Кілька місяців у NASA намагалися розв'язати проблеми з кораблем Starliner, але в підсумку було ухвалено рішення повернути його на Землю без екіпажу. Астронавтів NASA доставить додому космічний корабель компанії SpaceX приблизно через 5 місяців, тобто вже наступного року.

Завершилася невдала перша випробувальна пілотована місія на орбіту для космічного корабля компанії Boeing, який NASA планувало використати для доставки астронавтів на МКС Фото: NASA

Насправді Starliner полетів на Землю не зовсім порожнім. На його борту перебували два скафандри астронавтів NASA, які їм тепер уже не потрібні. Річ у тім, що для кожного космічного корабля створюються свої скафандри. Тому Вілмор і Вільямс повернутися на Землю в скафандрах, які підходять для корабля SpaceX.

Саме приземлення корабля Starliner пройшло так, як і планувалося, і він спустився на парашутах. До речі, це була третя посадка для корабля Starliner. Річ у тім, що перші дві були здійснені під час випробувальних безпілотних польотів у грудні 2019 року та у травні 2022 року. Ці польоти також супроводжувалися технічними проблемами.

Саме приземлення корабля Starliner пройшло так, як і планувалося

Як уже писав Фокус, якщо до кінця вересня на МКС трапиться аварія і буде потрібна евакуація екіпажу, то астронавти, які прибули на кораблі Starliner, можуть повернутися додому без скафандрів.

Докладніше про те, що чому NASA вирішило відправити корабель Starliner на Землю без астронавтів, Фокус уже писав. Річ у тім, що результати вивчення технічних проблем корабля викликали сильну тривогу.

Нагадуємо, що на кораблі Starliner астронавти почули дивні звуки, джерело яких було невідомим. Але потім у NASA повідомили, що це був за незвичайний шум, який спочатку було важко пояснити, як уже писав Фокус.