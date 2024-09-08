Аварийная история закончилась: с орбиты без астронавтов вернулся корабль Starliner (видео)
Спустя три месяца после запуска закончилась миссия космического корабля компании Boeing, хотя она должна была продолжаться всего 8 дней.
Аварийный космический корабль компании Boeing под названием Starliner наконец-то вернулся из своего первого испытательного пилотируемого полета 7 сентября. Хотя на его борту не было астронавтов, которых корабль доставил на МКС 6 июня, а сама миссия затянулась вместо запланированных 8 дней на 3 месяца. Для экипажа проблемного корабля миссия в космосе не закончилась, ведь они остались на Международной космической станции (МКС) еще на 5 месяцев, пишет Space.
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Корабль Starliner без астронавтов Барри Уилмора и Суниты Уильямс на борту отстыковался 6 сентября от МКС, а 7 сентября совершил успешную посадку в штате Нью-Мексико, США. Астронавты NASA, которых корабль доставил на МКС 6 июня, не полетели домой из-за неуверенности NASA в том, что он сможет безопасно вернуть людей на Землю.
Таким образом завершилась неудачная первая испытательная пилотируемая миссия на орбиту для космического корабля компании Boeing, который NASA планировало использовать для доставки астронавтов на МКС наряду с кораблями компании SpaceX. Пока неизвестно, какое будущее ждет это транспортное средство.
Проблемы у корабля Starliner начались еще в мае этого года, когда запланированный на 25 мая запуск на орбиту был отменен из-за обнаруженных утечек гелия в двигательной системе корабля. Запуск в космос состоялся 5 июня и уже на орбите произошли новые утечки гелия, а 6 июня корабль не смог с первого раза провести стыковку с МКС из-за выхода из строя нескольких двигателей.
Несколько месяцев в NASA пытались решить проблемы с кораблем Starliner, но в итоге было принято решение вернуть его на Землю без экипажа. Астронавтов NASA доставит домой космический корабль компании SpaceX примерно через 5 месяцев, то есть уже в следующем году.
На самом деле Starliner полетел на Землю не совсем пустым. На его борту находились два скафандра астронавтов NASA, которые им теперь уже не нужны. Дело в том, что для каждого космического корабля создаются свои скафандры. Поэтому Уилмор и Уильямс вернуться на Землю в скафандрах, которые подходят для корабля SpaceX.
Само приземление корабля Starliner прошло так, как и планировалось и он спустился на парашютах. Кстати, это была третья посадка для корабля Starliner. Дело в том, что первые две были осуществлены во время испытательных беспилотных полетов в декабре 2019 года и в мае 2022 года. Эти полеты также сопровождались техническими проблемами.
Как уже писал Фокус, если до конца сентября на МКС случится авария и потребуется эвакуация экипажа, то астронавты, прибывшие на корабле Starliner, могут вернуться домой без скафандров.
Подробнее о том, что почему NASA решило отправить корабль Starliner на Землю без астронавтов, Фокус уже писал. Дело в том, что результаты изучения технических проблем корабля вызвали сильную тревогу.
Напоминаем, что на корабле Starliner астронавты услышали странные звуки, источник которых был неизвестен. Но затем в NASA сообщили, что это был за необычный шум, который сначала было тяжело объяснить, как уже писал Фокус.