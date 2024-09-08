Аварийная история закончилась: с орбиты без астронавтов вернулся корабль Starliner (видео)

Спустя три месяца после запуска закончилась миссия космического корабля компании Boeing, хотя она должна была продолжаться всего 8 дней.

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Аварийный космический корабль компании Boeing под названием Starliner наконец-то вернулся из своего первого испытательного пилотируемого полета 7 сентября. Хотя на его борту не было астронавтов, которых корабль доставил на МКС 6 июня, а сама миссия затянулась вместо запланированных 8 дней на 3 месяца. Для экипажа проблемного корабля миссия в космосе не закончилась, ведь они остались на Международной космической станции (МКС) еще на 5 месяцев, пишет Space.

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Корабль Starliner без астронавтов Барри Уилмора и Суниты Уильямс на борту отстыковался 6 сентября от МКС, а 7 сентября совершил успешную посадку в штате Нью-Мексико, США. Астронавты NASA, которых корабль доставил на МКС 6 июня, не полетели домой из-за неуверенности NASA в том, что он сможет безопасно вернуть людей на Землю.

Корабль Starliner без астронавтов Барри Уилмора и Суниты Уильямс на борту отстыковался 6 сентября от МКС

Таким образом завершилась неудачная первая испытательная пилотируемая миссия на орбиту для космического корабля компании Boeing, который NASA планировало использовать для доставки астронавтов на МКС наряду с кораблями компании SpaceX. Пока неизвестно, какое будущее ждет это транспортное средство.

Проблемы у корабля Starliner начались еще в мае этого года, когда запланированный на 25 мая запуск на орбиту был отменен из-за обнаруженных утечек гелия в двигательной системе корабля. Запуск в космос состоялся 5 июня и уже на орбите произошли новые утечки гелия, а 6 июня корабль не смог с первого раза провести стыковку с МКС из-за выхода из строя нескольких двигателей.

Несколько месяцев в NASA пытались решить проблемы с кораблем Starliner, но в итоге было принято решение вернуть его на Землю без экипажа. Астронавтов NASA доставит домой космический корабль компании SpaceX примерно через 5 месяцев, то есть уже в следующем году.

Завершилась неудачная первая испытательная пилотируемая миссия на орбиту для космического корабля компании Boeing, который NASA планировало использовать для доставки астронавтов на МКС Фото: NASA

На самом деле Starliner полетел на Землю не совсем пустым. На его борту находились два скафандра астронавтов NASA, которые им теперь уже не нужны. Дело в том, что для каждого космического корабля создаются свои скафандры. Поэтому Уилмор и Уильямс вернуться на Землю в скафандрах, которые подходят для корабля SpaceX.

Само приземление корабля Starliner прошло так, как и планировалось и он спустился на парашютах. Кстати, это была третья посадка для корабля Starliner. Дело в том, что первые две были осуществлены во время испытательных беспилотных полетов в декабре 2019 года и в мае 2022 года. Эти полеты также сопровождались техническими проблемами.

Само приземление корабля Starliner прошло так, как и планировалось

Как уже писал Фокус, если до конца сентября на МКС случится авария и потребуется эвакуация экипажа, то астронавты, прибывшие на корабле Starliner, могут вернуться домой без скафандров.

Подробнее о том, что почему NASA решило отправить корабль Starliner на Землю без астронавтов, Фокус уже писал. Дело в том, что результаты изучения технических проблем корабля вызвали сильную тревогу.

Напоминаем, что на корабле Starliner астронавты услышали странные звуки, источник которых был неизвестен. Но затем в NASA сообщили, что это был за необычный шум, который сначала было тяжело объяснить, как уже писал Фокус.