Аварийная история NASA: астронавтов неудачной миссии Starliner можно было вернуть из космоса

В NASA заявили, что экипаж аварийного космического корабля мог бы находиться на его борту во время возвращения домой, но теперь им придется ждать еще примерно полгода на орбите.

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После более чем трех месяцев пребывания в космосе первый пилотируемый испытательный полет космического корабля Starliner, который должен был длиться всего 8 дней, наконец-то завершился. Космический корабль компании Boeing совершил успешную посадку в субботу, 7 сентября. Таким образом завершилась проблемная миссия, в рамках которой двое астронавтов NASA отправились на Международную космическую станцию (МКС), но не вернулись оттуда на корабле Starliner. Оказывается, они могли в полной безопасности осуществить обратный полет на Землю и не ждать еще примерно полгода на орбите, пока их заберет домой другой корабль, пишет Space.

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Несмотря на проблемы, возникшие во время полета к МКС, обратный полет на Землю и посадка корабля Starliner, правда без астронавтов на борту, прошла так, как и ожидалось. В NASA заявили, что корабль выполнил все необходимые маневры и вел себя в соответствии с проектом полета во время возвращения домой в беспилотном режиме.

Корабль Starliner без астронавтов Барри Уилмора и Суниты Уильямс на борту отстыковался 6 сентября от МКС

По словам представителей NASA, если бы на борту Starliner находился его экипаж, то они могли бы в полной безопасности вернуться на Землю, как показали данные обратного полета и посадки. Но уже ничего нельзя сделать и астронавты NASA Барри Уилмор, а также его коллега Сунита Уильямс продолжают находится на МКС уже более 3 месяцев, хотя их миссия была рассчитана на 8 дней.

Инженеры NASA и компании три месяца занимались проведением испытаний двигателей корабля Starliner, чтобы понять причины проблем, с которыми он столкнулся на орбите. Но в итоге было решено, что нет уверенности в том, что астронавты смогут безопасно вернуться домой на аварийном космическом корабле.

Приземление корабля Starliner прошло так, как и планировалось

Астронавты NASA отправились на МКС на борту Starliner 5 июня, рассчитывая провести на орбите чуть больше недели. Эта миссия должна была подтвердить, что корабль компании Boeing можно использовать в качестве транспортного средства для доставки людей и грузов на орбиту. Но проблемы с двигателями, возникшие при приближении космического корабля к МКС привели к трехмесячной задержке возвращения Starliner, которое в конечном итоге произошло без астронавтов на борту.

Астронавты NASA смогут вернуться домой только в феврале следующего года, когда их заберет космический корабль Crew Dragon компании SpaceХ. На нем в конце сентября прибудут на МКС двое новых астронавтов. NASA пришлось убрать еще двоих их экипажа этой миссии, чтобы остались места для Уилмора и Уильямс.

Дальнейшая судьба корабля Starliner пока неизвестна. Планировалось, что космический корабль начнет осуществлять шестимесячные миссии с экипажем на МКС, начиная с февраля 2025 года. теперь же начало таких полетов перенесли на август.

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