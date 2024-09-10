Найден по-настоящему адский инопланетный мир: там бушуют железные ветры

Исследователи говорят, что на одной стороне планеты появляются радуги, а на другой температура поднимается выше 2 тыс. градусов.

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Ученые обнаружили большое количество экзопланет с широким диапазоном условий окружающей среды. Но самой экстремальной из них оказалась экзопланета WASP-76b, на которой дневная температура поднимается выше 2 тыс. градусов, пишет ScienceAlert.

Эта планета приливно привязана к своей звезде, поэтому на планете дуют чудовищно сильные ветры. В них содержится большое количество атомов железа, которые поднимаются из нижних слоев атмосферы в верхние.

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Многие из найденных экзопланет являются газовыми гигантами, такими как Юпитер или Сатурн, остальная часть – небольшие каменные планеты. По мере совершенствования имеющихся телескопов, ученые могут узнавать все больше об условиях в этих странных инопланетных мирах.

Экзопланета WASP-76b в последнее время привлекала к себе много внимания. Сверхгорячий газовый гигант находится в 650 световых годах от Земли в направлении созвездия Рыб. Планета была открыта еще в 2013 году, а ее орбита очень близка к звезде-хозяину. Экзопланета совершает оборот всего за 1,8 земных дня.

Такая близость к звезде является основной причиной невероятных дневных температуры на экзопланете. На WASP-76b настолько жарко, что железо на планете испаряется, затем конденсируется в жидкость на ночной стороне планеты и выпадает в виде железных ливней.

Астрономы из Женевского университета попытались понять, какие механизмы движут атмосферой настолько экстремальной планеты. В апреле прошлого года там даже была зафиксирована радуга.

Команда решила более предметно изучить дневную сторону WASP-76b, где температуры самые высокие. В рамках исследования ученые использовали спектрограф ESPRESSO, который установлен на Очень большом телескопе, принадлежащем Европейской Южной Обсерватории. Данный телескоп имеет впечатляющую стабильность и высокое спектральное разрешение.

В итоге, команде удалось проанализировать спектр видимого света планеты, что позволяет узнать ее химический состав. Именно тут астрономы увидели химическую сигнатуру железа и выяснили, что оно перемещается с нижних уровней в верхние слои атмосферы.

Напомним, недалеко от Земли обнаружены две новые планеты. Астрономы обнаружили два мира, которые вращаются вокруг меньших, чем наше Солнце звезд.