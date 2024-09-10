Сюрприз для астрономов: самые большие галактики находятся в неожиданных местах

Новое исследование показало, что, чем больше у галактик соседей, тем они больше по размеру.

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Одними из самых больших структур во Вселенной являются галактики, масса которых определяется количеством их звезд, хотя часть массы остается невидимой, ведь ее составляет темная материя. Галактики часто находятся в группах под названием скопления и сверхскопления галактик. То есть в данном случае они имеют много соседей. Авторы исследования, опубликованного в журнале в The Astrophysical Journal, выяснили, что существует связь между размером галактики и ее окружением, пишет Space.

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Астрономы выяснили, что чем более плотная космическая среда, тем галактики больше по сравнению с теми, которые существуют в менее плотной космической среде.

Данные исследования показали, что галактики, окруженные большим количеством себе подобных объектов, примерно на 25% больше по размеру, чем галактики аналогичной массой и формой в менее плотных регионах космоса. Для этого пришлось провести анализ данных с помощью ИИ о почти 3 млн галактик.

Ученые выбрали те галактики, которые находились в регионах космоса с известной плотностью населения подобными объектами, в частности это касалось сверхскоплений галактик. Такие структуры могут содержать до тысячи отдельных галактик, удерживаемых гравитацией вместе.

С помощью ИИ ученые создали виртуальную карту космоса и нарисовали круги радиусом 30 млн световых лет, чтобы выяснить количество галактик в каждом из них, а также их размер. Оказалось, что размер галактик тесно связан с их окружением, ведь больших галактик больше там, где их окружает множество соседей.

Астрономы были удивлены увидев, что в сверхскоплениях галактики имеют больший размер, чем те, что находятся более изолированно в менее плотно заселенных регионах космоса. Предполагалось, что мощные динамические силы внутри сверхскоплений должны вытеснять материю из галактик и таким образом уменьшать их размер.

Астрономы были удивлены увидев, что в сверхскоплениях галактики имеют больший размер, чем те, что находятся более изолированно в менее плотно заселенных регионах космоса Фото: ESA

Ученые считают, что причиной того, что самые большие галактики существует в самых плотных регионах космоса может быть связана с невидимой темной материей. Возможно, эта невидимая субстанция играет роль в поддержании большего размера галактик.

Также возможно, что галактики в более плотной среде оказываются больше, когда они впервые формируются. Существует вероятность, что более плотная среда увеличивает вероятность галактических слияний, а потому галактики имеют больший размер.

Теперь ученые планируют провести новый анализ галактик, создав с помощью ИИ виртуальные круги в космосе радиусом 1 млн световых лет, чтобы посмотреть существует ли связь между размером галактики и ее окружением в меньших масштабах.

По словам авторов исследования, нужны дополнительные наблюдения, чтобы точно объяснить, что происходит с галактиками в сверхскоплениях и почему они имеют больший размер, чем их более изолированные аналоги.

Как уже писал Фокус, астрономы увидели уникальное последствие эффекта Эйнштейна в виде вопросительного знака в космосе. Ученые обнаружили две галактики, которые находятся в стадии слияния, и образуют известный знак препинания.

Также Фокус писал о новом исследовании, в котором ученые показали, как смогла сформироваться гигантская черная дыра, расположенная в центре Млечного Пути.