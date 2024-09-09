Вопросительный знак в космосе: обнаружено уникальное последствие эффекта Эйнштейна (фото)

Ученые обнаружили две галактики, которые находятся в стадии слияния, и образуют известный знак препинания.

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7 миллиардов лет назад во Вселенной начал замедлятся всплеск образования новых звезд. Как могла выглядеть наша галактика в то время? Астрономы, использующие космический телескоп Уэбб, нашли подсказки в виде космического вопросительного знака. На самом деле это результат редкого события, которое вызвано эффектом, предсказанного Эйнштейном. На изображении телескопа показано слияние галактик, которое искажено гравитационным влиянием массивного скопления галактик. Из-за этого фоновый объект появился на снимке четыре раза. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет IFLScience.

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По словам ученых, известно лишь о трех или четырех подобных случаях последствий эффекта гравитационного линзирования, существование которого предсказал Альберт Эйнштейн.

Хотя данный участок космоса ранее фотографировал телескоп Хаббл, красная галактика в виде вопросительного знака стала видна только на снимках телескопа Уэбб. Дело в том, что инфракрасные приборы Уэбба могут лучше фиксировать свет, скрытый космической пылью.

Хотя данный участок космоса ранее фотографировал телескоп Хаббл, красная галактика в виде вопросительного знака стала видна только на снимках телескопа Уэбб Фото: NASA

Астрономы наблюдали за скоплением галактик MACS-J0417.5-1154, которое действует как увеличительное стекло, поскольку оно очень массивное, а потому искривляет пространство-время вокруг себя, создавая эффект, называемый гравитационным линзированием. То есть таким образом можно увидеть свет более далеких, фоновых галактик. Но в результате гравитационного линзирования иногда одна и та же галактика появляется несколько раз.

На снимке телескопа Хаббл нет никакого вопросительного знака Фото: NASA

В данном случае две взаимодействующие красная и голубоватая галактика появились четыре раза на одном снимке и образовали вопросительный знак. Красная галактика вместе со спиральной галактикой, с которой она взаимодействует, искажаются необычным образом, из-за очень редкого эффекта гравитационного линзирования. Пара галактик образует кривую наверху вопросительного знака. А точка вопросительного знака — это не связанная с ними галактика, которая случайно оказалась в нужном месте пространства-времени с нашей точки зрения.

Новые инфракрасные данные телескопа Уэбб добавляют гораздо больше информации об этих далеких объектах. И инфракрасное, и ультрафиолетовое излучение (с его помощью проводил наблюдения телескоп Хаббл) имеют решающее значение для изучения звездообразования на протяжении истории Вселенной.

Звездообразование широко распространено в обеих сливающихся галактиках. По словам ученых, обе галактики в паре "вопросительный знак" демонстрируют активное звездообразование в нескольких компактных регионах, вероятно, в результате столкновения газа из двух галактик. Но форма ни одной из галактик не выглядит слишком нарушенной, поэтому, вероятно, они только начали процесс слияния.

Эти галактики по массе схожи с Млечным Путем и, возможно, наша галактика 7 млрд лет назад выглядела именно так, говорят астрономы.

Как уже писал Фокус, Солнце выбросило в космос столб плазмы высотой 160 000 км и это смог увидеть астрофотограф.

Также Фокус писал о том, что ученые смогли узнать, каким образом сформировалась сверхмассивная черная дыра в центре нашей галактики.