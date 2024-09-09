Впечатляющие кадры: Солнце выбросило в космос столб плазмы высотой 160 000 км (видео)

Астрофотограф из США стал свидетелем грандиозного фейерверка на Солнце.

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Активность Солнца растет, ведь считается, что, либо звезда уже вступила в фазу солнечного максимума, то есть периода пиковой активности, либо приближается к ней. Во время периода очень высокой активности на Солнце возникают огромные солнечные пятна, которые создают сильные солнечные вспышки и извержения плазмы. Но кроме этого на нашей звезде постоянно возникают дугообразные структуры из плазмы, известные как солнечные протуберанцы. Именно такие столбы плазмы, которые протираются очень далеко в космос, запечатлел астрофотограф из США Марк Джонстон, пишет Space.

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Джонстон, который сотрудничает с NASA, наблюдал за Солнцем в конце августа с помощью специального телескопа. Тогда же ему удалось сделать потрясающие фотографии петель из плазмы под названием солнечные протуберанцы, которые возвышаются над поверхностью Солнца.

Джонстон собрал полученные изображения и создал видеоролик, который можно увидеть ниже.

По словам астрофотографа, самый большой из двух соленчных протуберанцев имеет высоту примерно 160 000 км. То есть это почти в 13 раз больше, чем диаметр Земли. По словам Джонстона он сделал сотни кадров, так что на видео можно увидеть примерно час реальной активности Солнца. Некоторые изображения на видео более размыты, чем другие, из-за кратковременных изменений условий видимости в атмосфере.

Огромное солнечное пятно Фото: space.com

Также Джонстон поделился статичными фотографиями активности нашей звезды. В частности, можно увидеть огромное солнечное пятно, а также выбросы плазмы, которые следуют линиям магнитного поля Солнца. На одном из снимков можно увидеть необычный солнечный протуберанец в форме косы.

Выбросы плазмы, которые следуют линиям магнитного поля Солнца Фото: space.com

Астрофотограф рассказал, что для создания каждого снимка ему пришлось сделать пару тысяч кадров, из которых он выбрал самые лучшие. Затем он повысил их резкость и улучшил цвета.

Необычный солнечный протуберанец в форме косы Фото: space.com

Как уже писал Фокус, астрономы выяснили, как на самом деле появилась черная дыра в центре Млечного Пути. Происхождение сверхмассивных черных дыр в центрах большинства галактик является одной из величайших загадок космоса.

Также Фокус писал о том, что ученые считают миссию Polaris Dawn на высоту 1400 км над Землей опасной. Но во время этой миссии должен произойти первый в истории выход в открытый космос обычного человека, а не астронавта. К тому экипаж космического корабля полетит туда, куда не летали астронавты уже более 50 лет.