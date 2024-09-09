Первый выход в открытый космос не астронавта: в чем опасность миссии Polaris Dawn от SpaceX

Четверо не профессиональных астронавтов отправятся в космос так далеко, где еще не бывали люди на космических кораблях во время вращения вокруг Земли.

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После нескольких переносов даты запуска миссии Polaris Dawn от компании SpaceX, запуск должен состояться 10 сентября. На борту космического корабля Crew Dragon на высоту 1400 км отправятся четверо не профессиональных астронавтов, которые должны провести в космосе 5 дней. Еще ни разу люди на космических кораблях не летали вокруг Земли на таком далеком расстоянии. Еще одной особенностью данной миссии является то, что впервые в истории в открытый космос должен выйти не профессиональный астронавт. На борту корабля компании SpaceX будут находиться американский бизнесмен Джаред Айзекман, который должен выйти в открытый космос, инженеры SpaceX Сара Гиллис и Анна Менон, а также бывший пилот ВВС США Скотт Потит. Астроном Крис Импи из Университета штата Аризона считает, что Polaris Dawn будет очень рискованной миссией, пишет ScienceAlert.

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С 1961 года в космосе побывали менее 700 человек. Уровень смертности среди людей, путешествующих в космос, составляет примерно 3%. Это кажется низким показателем, но он выше, чем в экстремальных видах спорта.

4 года назад частные компании начали отправлять обычных людей, так называемых гражданских астронавтов, на орбиту. Первый полностью гражданский экипаж, достигший орбиты, совершил полет на космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX в 2021 году и это была миссия Inspiration 4. Командиром этой миссии был Джаред Айзекман. С 2020 года в космос отправились 69 гражданских астронавтов, хотя только 46 достигли линии Кармана или формального определения границы космоса.

Со времен программы "Аполлон" еще ни один человек не летал так далеко в космос, как это сделает экипаж миссии Polaris Dawn и еще ни один человек не вращался на космическом корабле так высоко вокруг Земли.

Но, находясь на высоте 1400 км экипаж получит огромную дозу радиации за несколько часов, которая эквивалента дозе радиации на Земле, полученной за 20 лет. До сих пор точно не известны полные последствия влияния космической радиации на здоровье человека.

Запуск миссии Polaris Dawn можно будет наблюдать в прямом эфире

Также во время миссии Polaris Dawn состоится первый в истории выход в открытый космос не профессионального астронавта. По словам Импи, при этом будет использоваться скафандр, который никогда не проходил испытаний в космосе. Поскольку космический корабль Crew Dragon не имеет шлюза, то его внутренняя часть будет подвергаться воздействию вакуума космоса, а потому остальные члены экипажа должны будут находиться в скафандрах.

Советский астронавт Алексей Леонов едва не погиб во время первого выхода в открытый космос в 1965 году. Другие выходы в открытый космос приводили к временной слепоте, другим проблемам, а также к тому, что астронавты могли навсегда улететь от космического корабля.

По словам Импи, скафандр должен выдерживать быстрые перепады температур в сотни градусов при входе и выходе из прямого солнечного света. Даже небольшая проблема со скафандром может оказаться фатальной.

С другой стороны, у данной миссии есть свои преимущества. Поскольку Polaris Dawn будет находиться выше, чем любая предыдущая миссия, экипаж сможет проводить исследования в условиях высокой радиации. Они будут исследовать влияние космических полетов на организм человека и оценивать, как будущие путешественники в дальний космос смогут диагностировать и лечить себя.

Как уже писал Фокус, на Марсе есть огромное количество воды и ученые выяснили, как она исчезает. Марс потерял достаточно воды в космосе, чтобы сформировать глобальный океан глубиной в несколько километров.

Также Фокус писал о том, что с орбиты вернулся проблемный космический корабль Boeing Starliner. Правда на борту у него не было двух астронавтов NASA, которые остались на космической станции ждать еще 5 месяцев возвращения на Землю на корабле компании SpaceX.