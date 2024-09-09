На Марсе есть огромное количество воды: ученые выяснили, как она исчезает (фото)

Марс потерял достаточно воды в космосе, чтобы сформировать глобальный океан глубиной в несколько километров.

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Сегодня Марс представляет собой холодную и пустынную планету, но миллиарды лет назад это был теплый и влажный мир. То есть там было очень много воды, часть из которой все еще осталась на планете. Некоторое количество воды ушло под поверхность, но что случилось с остальной частью воды на Красной планете? Теперь астрономы это выяснили. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances, пишет Space.

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По словам ученых примерно 3 млрд лет назад на поверхности Марса находились огромные водоемы в виде морей, озер и возможно океанов. Но сейчас планета является холодной пустыней. Ученые считают, что часть воды замерзла и ушла под поверхность, а часть при распаде молекул воды на атомы улетела в космос. И этот процесс происходит сейчас.

На Марсе до сих пор находится очень много воды, как показывают данные наблюдений. Предполагается, что на глубине от 11 до 20 км находятся огромные резервуары воды. Если бы эта вода оказалась на поверхности, то она могла бы покрыть Марс слоем от 1 до 2 км.

Также вода в виде водяного льда находится в полярных ледяных шапках Марса. Летом из этого льда выходит водяной пар, который оказывается в верхних слоях тонкой атмосферы Марса, где солнечный свет разбивает молекулы воды атомы кислорода и водорода. Затем водород улетает в космос.

Ученые использовали космический телескоп Хаббл и орбитальный аппарат MAVEN, чтобы оценить уровень потери воды на Марсе.

По слова авторов исследования, изотоп водорода, дейтерий, который более тяжелый, не так легко покидает атмосферу Марса, а значит соотношение дейтерия и водорода является ключом к понимаю процесса потери воды на планете.

Новые данные показали, что скорость потери атомов воды на Марсе является сезонной и она увеличивается, когда планета находится в ближайшей точке к Солнцу во время движения по своей эллиптической орбите Фото: NASA

Хотя соотношение дейтерия и водорода на Марсе должно быть таким же, как и на Земле, ведь обе планеты скорее всего получили воду из одного источника, исследование показало, что оно в 8-10 раз больше на Красной планете. Сравнивая соотношение элементов воды со скоростью потери водорода и дейтерия, улетающих в космос, можно вычислить, сколько воды Марс, потерял за свою историю.

Прошлые данные показали, что планета потеряла столько воды, что она могла бы покрыть Марс слоем толщиной от нескольких десятков до нескольких сотен метров. В сочетании с огромным количеством воды, недавно обнаруженной в недрах Марса, это означает, что на Красной планете действительно было очень много воды.

Новые данные показали, что скорость потери атомов воды на Марсе является сезонной и она увеличивается, когда планета находится в ближайшей точке к Солнцу во время движения по своей эллиптической орбите.

Наблюдения показали, что скорость утечки дейтерия и водорода в этом случае в 10–100 раз выше, чем, когда Марс находится в самой дальней точке от Солнца. Единственное, что ограничивает утечку водорода и дейтерия из атмосферы – это количество водяного пара в ней.

Обычный нагрев атмосферы Марса не может полностью объяснить слишком быструю утечку дейтерия в космос. Поэтому ученые считают, что, либо солнечный ветер, то есть поток заряженных части от Солнца, дает атомам дополнительную энергию толчок, либо, возможно, в верхних слоях атмосферы Марса происходит какая-то химическая реакция, которая ускоряет утечку атомов воды.

Как уже писал Фокус, в ранней Вселенной обнаружены сотни "маленьких красных точек" и ученые не знают, что это такое. Астрономов продолжают озадачивать маленькие галактики, в которых либо слишком много звезд, либо в центре находятся гигантские черные дыры.

Также Фокус писал о том, что исследователи обнаружили сигналы в атмосфере Земли, которые появляются во время полных солнечных затмений.