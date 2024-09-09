В ранней Вселенной обнаружены сотни "маленьких красных точек": ученые не знают, что это такое

Астрономов продолжают озадачивать маленькие галактики, в которых либо слишком много звезд, либо в центре находятся гигантские черные дыры.

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С помощью космического телескопа Уэбб астрономы обнаружили сотни галактик, которые сильно озадачили ученых, ведь раньше они такого не видели. Несколько сотен галактик получили название Маленькие Красные Точки. Они очень маленькие и их можно наблюдать только в течение примерно 1 миллиарда лет космической истории. Но эти галактики выглядят как разные астрофизические объекты. Обычная Маленькая Красная точка имеет радиус, который соответствует всего 2% радиуса Млечного Пути, но некоторые галактики еще меньше. Но что они из себя представляют на самом деле? Об этом пишет Live Science.

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Исследование галактик с помощью разных длин волн видимого света, радиоволн, гамма излучения и рентгеновского излучения показало, что Маленькие Красные Точки выглядят как различные астрофизические объекты. Пока что астрономы пришли к двум выводам: сотни галактик из ранней Вселенной представляют собой либо чрезвычайно плотные, массивные галактики, содержащие миллиарды звезд, либо они содержат сверхмассивную черную дыру в центре.

Если это очень плотные массивные галактики, то они должны содержать примерно столько же звезд, сколько и Млечный Путь – 100 млрд. Но наша галактика на 98% больше этих объектов, потому Маленькие Красные Точки могут быть самыми плотными звездными средами во всей Вселенной. Но астрономы не уверены могут ли такие вообще существовать.

С другой стороны, большинство Маленьких Красных Точек демонстрируют явные признаки наличия сверхмассивной черной дыры в их центре. По оценкам ученых, если это так, что черные дыры имеют слишком большую массу по сравнению с размером их маленьких родительских галактик.

Во Вселенной существует бесчисленное множество галактик, и телескоп Уэбб помог астрономам изучить некоторые из них Фото: NASA

Сверхмассивные черные дыры обычно имеют массу, которая составляет примерно 0,1% массы звезд в галактике. Но некоторые из Маленьких Красных Точек содержат черную дыру, масса которой почти такая же, как и масса всей галактики. Это нарушает существующие теории.

Но в отличие от обычных черных дыр, те, которые, возможно, находятся в Маленьких Красных Точках, не показывают никаких признаков рентгеновского излучения.

Астрофизик Фабио Пакуччи из Смитсоновского инстита, США, считает, что если в этих галактиках существуют слишком массивные черные дыры, то это может быть подсказкой, как первые такие объекты образовались в ранней Вселенной. Если первые черные дыры были очень массивными, примерно в 100 000 раз больше массы Солнца, то некоторые модели показывают, что соотношение массы черной дыры к массе галактики-хозяина могло оставаться высоким в течение длительного времени после создания этих объектов.

По словам Пакуччии, раскрыть истинную природу загадочных галактик можно с помощью наблюдения за их поведением. Дальнейшее изучение галактик должно показать дополнительные особенности, которые могут указать на то, являются ли они переполненными звездами галактиками или же у них в центре находится гигантская черная дыра.

Как уже писал Фокус, 20 лет назад появился первый прямой снимок планеты вне Солнечной системы. 10 сентября 2004 года астрономы с помощью Very Large Telescope, телескопа, расположенного на севере Чили, впервые в истории получили прямую фотографию далекой планеты.

Также Фокус писал о том, что астрономы смогли объяснить, почему некоторые объекты на окраинах Солнечной системы ведут себя странным образом.