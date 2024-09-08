Странное движение объектов на краю Солнечной системы: найдено решение космической загадки

Многие объекты за пределами орбиты Нептуна имеют необычные траектории движения вокруг Солнца. Астрофизики выяснили в чем причина.

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Солнечная система не заканчивается последней планетой Нептун. За орбитой это планеты находится миллионы разнообразных объектов, в том числе карликовых планет. Но многие из так называемых транснептуновых объектов (ТНО) имеют сильно отклоненные орбиты. То есть они вращаются вокруг Солнца по орбитах, которые не совпадают с плоскостью орбит всех планет Солнечной системы. Некоторые ТНО вращаются под наклоном к плоскости орбитального движения планет. Астрофизики представили в журнале Nature Astronomy результаты своего исследования и считают, что нашли ответ на давнюю космическую загадку, пишет Phys.

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Ученые давно искали объяснение странному движению ТНО, которые вращаются вокруг Солнца за орбитой Нептуна. Многие из них движутся по эксцентричным орбитам, которые наклонены относительно общей плоскости орбит планет в Солнечной системе. Астрофизики решили выяснить в чем причина такого явления. Одно из предположений ученых состояло в том, что такое движение мог вызвать близкий пролет другой звезды рядом с Солнечной системой. Чтобы проверить эту гипотезу ученые создали несколько тысяч компьютерных моделирований.

Данные исследования показали, что действительно близкий пролет другой звезды может объяснить эксцентричные орбиты известных ТНО, некоторые из которых даже имеют перпендикулярную траекторию движения относительно плоскости орбит планет.

Астрофизики пришли к выводу, что миллиарды лет назад звезда, которая была примерно на 20% легче Солнца, оказала сильное влияние на окраины Солнечной системы. Она пролетела мимо Солнца на расстоянии примерно 16,5 млрд км от нашей звезды, что примерно в 110 раз дальше, чем находится Земля от Солнца. Гравитационное влияние звезды, как считают ученые, привело к изменению орбит тысяч ТНО.

Астрофизики пришли к выводу, что миллиарды лет назад звезда, которая была примерно на 20% легче Солнца оказала сильное влияние на окраины Солнечной системы Фото: space.com

Также астрофизики сделали еще одно открытие. Моделирования показали, что пролет другой звезды привел к тому, что некоторые ТНО переместились с окраин Солнечной системы к планетам Нептун, Уран, Сатурн и Юпитер.

Ученые считают, что эти ТНО в последствии притянули к себе гигантские планеты своей гравитацией и очень далекие объекты превратились в естественных спутников газовых гигантов. Астрофизики говорят, что это может объяснить, почему у внешних планет Соленой системы существует два разных типа спутников.

В отличие от обычных спутников, которые вращаются близко к планетам по круговым орбитам, другие спутники вращаются на большем расстоянии и имеют наклонную вытянутую орбиту. До сих ученые не могли объяснить это явление.

Как уже писал Фокус, аварийная история космического корабля Starliner закончилась, ведь он вернулся на Землю, хотя и без астронавтов. Спустя три месяца после запуска закончилась миссия корабля компании Boeing, хотя она должна была продолжаться всего 8 дней.

Также Фокус писал о том, что телескоп Хаббл показал, как выглядит галактика, которая уничтожит Млечный Путь. Не совсем обычный снимок галактики Андромеды в розово-красном цвете показали ученые из NASA.