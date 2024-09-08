Дивний рух об'єктів на краю Сонячної системи: знайдено рішення космічної загадки

Багато об'єктів за межами орбіти Нептуна мають незвичайні траєкторії руху навколо Сонця. Астрофізики з'ясували в чому причина.

Related video

Сонячна система не закінчується останньою планетою Нептун. За орбітою цієї планети знаходяться мільйони різноманітних об'єктів, зокрема карликових планет. Але багато хто з так званих транснептунових об'єктів (ТНО) мають сильно відхилені орбіти. Тобто вони обертаються навколо Сонця по орбітах, які не збігаються з площиною орбіт усіх планет Сонячної системи. Деякі ТНО обертаються під нахилом до площини орбітального руху планет. Астрофізики представили в журналі Nature Astronomy результати свого дослідження і вважають, що знайшли відповідь на давню космічну загадку, пише Phys.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Учені давно шукали пояснення дивному руху ТНО, які обертаються навколо Сонця за орбітою Нептуна. Багато з них рухаються за ексцентричними орбітами, які нахилені відносно загальної площини орбіт планет у Сонячній системі. Астрофізики вирішили з'ясувати в чому причина такого явища. Одне з припущень учених полягало в тому, що такий рух міг викликати близький проліт іншої зірки поруч із Сонячною системою. Щоб перевірити цю гіпотезу вчені створили кілька тисяч комп'ютерних моделювань.

Дані дослідження показали, що справді близький проліт іншої зірки може пояснити ексцентричні орбіти відомих ТНО, деякі з яких навіть мають перпендикулярну траєкторію руху відносно площини орбіт планет.

Астрофізики дійшли висновку, що мільярди років тому зірка, яка була приблизно на 20% легшою за Сонце, справила сильний вплив на околиці Сонячної системи. Вона пролетіла повз Сонце на відстані приблизно 16,5 млрд км від нашої зірки, що приблизно в 110 разів далі, ніж знаходиться Земля від Сонця. Гравітаційний вплив зірки, як вважають учені, призвів до зміни орбіт тисяч ТНО.

Астрофізики дійшли висновку, що мільярди років тому зірка, яка була приблизно на 20% легша за Сонце, справила сильний вплив на околиці Сонячної системи Фото: space.com

Також астрофізики зробили ще одне відкриття. Моделювання показали, що проліт іншої зірки призвів до того, що деякі ТНО перемістилися з околиць Сонячної системи до планет Нептун, Уран, Сатурн і Юпітер.

Науковці вважають, що ці ТНО згодом притягли до себе гігантські планети своєю гравітацією і дуже далекі об'єкти перетворилися на природні супутники газових гігантів. Астрофізики кажуть, що це може пояснити, чому у зовнішніх планет Солоної системи є два різні типи супутників.

На відміну від звичайних супутників, які обертаються близько до планет по кругових орбітах, інші супутники обертаються на більшій відстані і мають похилу витягнуту орбіту. Досі вчені не могли пояснити це явище.

Як уже писав Фокус, аварійна історія космічного корабля Starliner закінчилася, адже він повернувся на Землю, хоча і без астронавтів. Через три місяці після запуску закінчилася місія корабля компанії Boeing, хоча вона мала тривати всього 8 днів.

Також Фокус писав про те, що телескоп Хаббл показав, який вигляд має галактика, яка знищить Чумацький Шлях. Не зовсім звичайний знімок галактики Андромеди в рожево-червоному кольорі показали вчені з NASA.