Ця галактика знищить Чумацький Шлях: телескоп Габбл показав, який вона має вигляд (фото)

Не зовсім звичайний знімок галактики Андромеди в рожево-червоному кольорі показали вчені з NASA.

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На новій фотографії космічного телескопа Хаббл можна побачити лише частину величезної спіральної галактики Андромеди. Але ці структури яскраво світяться рожево-червоним світлом через бурхливе утворення нових зірок, пише Space.

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Спіральна галактика Андромеди є найближчою до нас великою галактикою, хоча вона розташована на відстані приблизно 2,5 млн світлових років. Якщо діаметр Чумацького Шляху оцінюється в 100 000 світлових років, то сусідня галактика набагато більша. Її діаметр оцінюють у приблизно 152 000 світлових років. При цьому вважається, що маса галактики Андромеди майже така сама, як і в Чумацького Шляху.

Оскільки це спіральна галактика, як і Чумацький Шлях, то вона має звивисті спіральні рукави, які є однією з цікавих особливостей цього об'єкта.

На новій фотографії телескопа Хаббл, показано деталізований зовнішній вигляд частини одного зі спіральних рукавів галактики Андромеди. На знімку показано міжзоряне середовище, також смуги іонізованого газу, які підживлюють утворення нових зірок.

На новій фотографії телескопа Хаббл показано деталізований зовнішній вигляд частини одного зі спіральних рукавів галактики Андромеди Фото: NASA

За словами вчених з NASA, світло молодих зірок і спалахів наднових створює динамічне середовище, яке збуджує навколишній водневий газ. Таким чином він набуває рожево-червоного кольору.

За допомогою своїх камер телескоп Габбл зміг зазирнути крізь густі газові хмари і побачити подробиці середовища всередині спірального рукава. Таким чином вчені змогли провести ретельний аналіз багатьох зірок галактики Андромеди.

Спіральна галактика Андромеди є найближчою до нас великою галактикою, хоча вона розташована на відстані приблизно 2,5 млн світлових років Фото: NASA

Це дослідження допомагає не тільки краще зрозуміти історію формування зірок та їхню різноманітність у даній спіральній галактиці, а й надає більше інформації про формування та еволюцію зірок загалом у Всесвіті.

На зображенні показано, де саме розташована частина галактики Андромеди, яку сфотографував Габбл Фото: NASA

Вважається, що галактика Андромеди наближається до нашої галактики через гравітаційну взаємодію між ними і невидимою темною матерією, яка їх оточує. Згідно з прогнозами астрономів, приблизно через 2-4 млрд років галактики зіткнуться і це змінить внутрішню структуру і галактики Андромеди, і Чумацького Шляху. Почнеться процес злиття, який через мільйони років призведе до утворення єдиної гігантської галактики.

Водночас, як уже писав Фокус, нове дослідження показує, що, можливо, процес злиття двох галактик уже почався і насправді розмір Чумацького Шляху набагато більший.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили нову частину Сонячної системи, яка знаходиться далеко за поясом Койпера. Нове відкриття означає, що початкова солона туманність, з якої виникло Сонце і планети, також була більшою.