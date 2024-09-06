Найдальший зонд NASA знайшов невідому частину Сонячної системи: що там ховається

Нові дані вказують на те, що межі Сонячної системи розташовані набагато далі, ніж передбачалося.

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Аналіз даних космічного апарата "Нові горизонти", а також спостереження за допомогою наземного телескопа Subaru, дали змогу астрономам зробити несподіване відкриття. Виявилося, що на краю Сонячної системи розташовується невідома її частина, наповнена крижаними невеликими об'єктами. Результати дослідження опубліковані у виданні The Planetary Science Journal, пише ScienceAlert.

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За орбітою останньої планети Сонячної системи, Нептуна, починається пояс Койпера. Ця величезна структура наповнена незліченною кількістю невеликих крижаних об'єктів, зокрема карликових планет, серед яких найвідомішою є Плутон.

Пояс Койпера починається на відстані приблизно 30 астрономічних одиниць і закінчується за 55 астрономічних одиниць. Одна астрономічна одиниця дорівнює приблизно 150 млн км, це приблизна відстань від Землі до Сонця.

Вважається, що об'єкти в поясі Койпера практично не змінилися з моменту утворення Сонячної системи з сонячної туманності приблизно 4,6 млрд років тому. Саме в цій туманності були створені Сонце і всі 8 планет його системи.

За орбітою останньої планети Солоної системи, Нептуна, починається пояс Койпера. Ця величезна структура наповнена незліченною кількістю невеликих крижаних об'єктів, зокрема карликових планет, серед яких найвідомішою є Плутон Фото: ESO

Найдальшим космічним апаратом у Сонячній системі є зонд NASA "Нові горизонти", який перебуває на відстані приблизно 60 астрономічних одиниць від Сонця і продовжує летіти далі. Аналіз даних цього зонда, а також подальші спостереження за допомогою наземного телескопа Subaru дали змогу астрономам зробити несподіване відкриття.

Було виявлено нові крижані об'єкти, які розміщені далі, ніж передбачувана межа пояса Койпера, а саме на відстані 70 астрономічних одиниць від Сонця. Дані показують, що ці об'єкти мають нижчу щільність розміщення, ніж ті, що розташовані у відомому поясі Койпера, але вона досить висока, щоби створити невідому вченим структуру. Астрономи кажуть, що ця нова частина Сонячної системи простягається на відстань до 90 астрономічних одиниць від Сонця.

Найдальшим космічним апаратом у Сонячній системі є зонд NASA "Нові горизонти", який перебуває на відстані приблизно 60 астрономічних одиниць від Сонця і продовжує летіти далі Фото: NASA

Але й це ще не все. Вчені виявили, що на відстані між 55 і 70 астрономічних одиниць від нашої зірки розкинувся величезний і майже порожній простір. Виходить, що пояс Койпера насправді складається з двох окремих частин, а сама Сонячна система більша, ніж вважалося. Автори дослідження кажуть, що нове відкриття наводить на думку, що сонячна туманність також мала значно більший розмір, ніж передбачалося раніше.

Учені виявили, що на відстані між 55 і 70 астрономічних одиниць від нашої зірки існує величезний майже порожній простір. Виходить, що пояс Койпера насправді складається з двох окремих частин, а сама Сонячна система більша, ніж вважалося Фото: Live Science

Хоча наявність порожнечі між двома частинами пояса Койпера може здатися дивною, насправді такі особливості астрономи спостерігали в інших планетних системах, що формуються. Раніше астрономів дивував занадто маленький розмір пояса Койпера порівняно з подібними структурами, що оточують інші зірки. Тепер же виходить, що насправді Сонячна система не така унікальна.

Вчені кажуть, що потрібні додаткові спостереження, щоб повністю підтвердити це відкриття, яке може змінити розуміння еволюції Сонячної системи.

Як уже писав Фокус, апарат ЄКА підлетів ближче всіх зондів до Меркурія і зробив унікальні знімки маленької планети. BepiColombo пролетів повз Меркурій нижче безпечної висоти, але це було необхідно для зміни траєкторії польоту.

Також Фокус писав про те, що перша фотографія сонячного вітрила NASA на орбіті підтверджує, що технологія для швидких польотів у космосі успішно працює.