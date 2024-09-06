Апарат ЄКА підлетів ближче за всі зонди до Меркурія: отримано унікальні знімки планети (фото)

BepiColombo пролетів повз Меркурій нижче безпечної висоти, але це було необхідно для зміни траєкторії польоту.

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Космічний апарат BepiColombo, який є спільним проєктом Європейського та Японського космічних агентств, 4 вересня здійснив четвертий проліт повз Меркурій. Апарат зробив приголомшливі знімки покритої кратерами поверхні найменш вивченої планети Сонячної системи, пише IFLScience.

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Насправді апарат BepiColombo складається з двох зондів, з'єднаних несучим модулем, які через 2 роки почнуть дослідження найменш вивченої планети Сонячної системи — Меркурія.

На жаль, ще у квітні цього року у BepiColombo виникли проблеми з двигунами, тому команда місії вирішила скерувати його під час четвертого обльоту Меркурія ближче до поверхні планети. Апарат перебуває на відстані 165 км від Меркурія, хоча безпечна висота становить 200 км. Це було необхідно для того, щоб BepiColombo під час гравітаційного маневру перейшов на нову траєкторію польоту, яка, попри проблеми з двигунами, дасть йому змогу в листопаді 2026 року вийти на орбіту навколо першої планети від Сонця.

Космічний апарат BepiColombo, який є спільним проектом Європейського та Японського космічних агентств, 4 вересня здійснив четвертий проліт повз Меркурій Фото: ESA

Попереду на BepiColombo очікують ще 2 обльоти Меркурія, які дадуть йому змогу знизити швидкість і випустити два зонди на потрібні орбіти для проведення досліджень. За словами вчених з ЄКА, апарат працює так, як потрібно і перебуває на правильній траєкторії. А під час зближення з Меркурієм він зміг зробити кілька приголомшливих знімків поверхні планети.

Ці фотографії зробили камери моніторингу стану космічного апарату і не призначені для зйомки Меркурія. Поки що основні наукові камери не можуть бути задіяні і почнуть сою роботу тільки після виходу BepiColombo на орбіту навколо Меркурія.

Ці фотографії зробили камери моніторингу стану космічного апарата і не призначені для зйомки Меркурія Фото: ESA

На фотографіях видно великі кратери, що вкривають Меркурій. Серед них кратер, який нещодавно отримав свою назву на честь новозеландської художниці Маргарет Стоддарт. Усі кратери на цій планеті названі на честь художників, композиторів і письменників. Також на фотографіях можна побачити кратери Матісс (названий на честь французького художника Анрі Матісса) і Вівальді (названий на честь італійського композитора Антоніо Вівальді).

Усі кратери на Меркурії названі на честь художників, композиторів і письменників Фото: ESA

За словами вчених, докладніші зображення поверхні Меркурія вони очікують отримати на початку 2027 року.

Запущений у космос у 2018 році BepiColombo є лише третім апаратом в історії, який наблизився до Меркурія. Через те, що до цієї планети дуже складно долетіти, вона є найменш вивченим світом у Сонячній системі.

Спочатку BepiColombo мав вийти на орбіту навколо Меркурія в грудні 2025 року, але проблеми з двигунами змусили вчених змінити траєкторію польоту, і це стало причиною того, що місія досягне своєї мети майже на рік пізніше.

Попередні апарати, що досліджують Меркурій, не підлітали до планети ближче, ніж на 200 км. Тож тепер BepiColombo став апаратом, який підлетів ближче за інші зонди до Меркурія.

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