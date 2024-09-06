Самый далекий зонд NASA нашел неизвестную часть Солнечной системы: что там скрывается

Новые данные указывают на то, что границы Солнечной системы находятся намного дальше, чем предполагалось.

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Анализ данных космического аппарата "Новые горизонты", а также наблюдения с помощью наземного телеcкопа Subaru, позволили астрономам сделать неожиданное открытие. Оказалось, что на краю Солнечной системы находится неизвестная ее часть, наполненная ледяными небольшими объектами. Результаты исследования опубликованы в издании The Planetary Science Journal, пишет ScienceAlert.

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За орбитой последней планеты Солнечной системы, Нептуна, начинается пояс Койпера. Эта огромная структура наполнена бесчисленным количеством небольших ледяных объектов, в том числе карликовых планет, среди которых самой известной является Плутон.

Пояс Койпера начинается на расстоянии примерно 30 астрономических единиц и заканчивается после 55 астрономических единиц. Одна астрономическая единица равна примерно 150 млн км, это примерное расстояние от Земли до Солнца.

Считается, что объекты в поясе Койпера практически не изменились с момента образования Солнечной системы из солнечной туманности примерно 4,6 млрд лет назад. Именно в этой туманности были созданы Солнце и все 8 планет его системы.

За орбитой последней планеты Соленой системы, Нептуна, начинается пояс Койпера. Эта огромная структура наполнена бесчисленным количеством небольших ледяных объектов, в том числе карликовых планет, среди которых самой известной является Плутон Фото: ESO

Самым далеким космическим аппаратом в Солнечной системе является зонд NASA "Новые горизонты", который находится на расстоянии примерно 60 астрономических единиц от Солнца и продолжает лететь дальше. Анализ данных этого зонда, а также последующие наблюдения с помощью наземного телескопа Subaru позволили астрономам сделать неожиданное открытие.

Были обнаружены новые ледяные объекты, которые находятся дальше, чем предполагаемая граница пояса Койпера, а именно на расстоянии 70 астрономических единиц от Солнца. Данные показывают, что эти объекты имеют более низкую плотность размещения, чем те, что находятся в известном поясе Койпера, но она достаточно высокая, чтобы создать неизвестную ученым структуру. Астрономы говорят, что эта новая часть Солнечной системы простирается на расстояние до 90 астрономических единиц от Солнца.

Самым далеким космическим аппаратом в Солнечной системе является зонд NASA "Новые горизонты", который находится на расстоянии примерно 60 астрономических единиц от Солнца и продолжает лететь дальше Фото: NASA

Но и это еще не все. Ученые обнаружили, что на расстоянии между 55 и 70 астрономических единиц от нашей звезды существует огромное почти пустое пространство. Получается, что пояс Койпера на самом деле состоит из двух отдельных частей, а сама Солнечная система больше, чем считалось. Авторы исследования говорят, что новое открытие наводит на мысль, что солнечная туманность также имела значительно больший размер, чем предполагалось ранее.

Ученые обнаружили, что на расстоянии между 55 и 70 астрономических единиц от нашей звезды существует огромное почти пустое пространство. Получается, что пояс Койпера на самом деле состоит из двух отдельных частей, а сама Солнечная система больше, чем считалось Фото: Live Science

Хотя наличие пустоты между двумя частями пояса Койпера может показаться странным, на самом деле такие особенности астрономы наблюдали в других планетных системах, которые формируются. Ранее астрономов удивлял слишком маленький размер пояса Койпера по сравнению с подобными структурами, окружающими другие звезды. Теперь же получается, что на самом деле Солнечная система не такая уникальная.

Ученые говорят, что нужны дополнительные наблюдения, чтобы полностью подтвердить данное открытие, которое может изменить понимание эволюции Солнечной системы.

Как уже писал Фокус, аппарат ЕКА подлетел ближе всех зондов к Меркурию и сделал уникальные снимки маленькой планеты. BepiColombo пролетел мимо Меркурия ниже безопасной высоты, но это было необходимо для изменения траектории полета.

Также Фокус писал о том, что первая фотография солнечного паруса NASA на орбите подтверждает, что технология для быстрых полетов космосе, успешно работает.