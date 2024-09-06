Эта галактика уничтожит Млечный Путь: телескоп Хаббл показал, как она выглядит (фото)

Не совсем обычный снимок галактики Андромеды в розово-красном цвете показали ученые из NASA.

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На новой фотографии космического телескопа Хаббл можно увидеть лишь часть огромной спиральной галактики Андромеды. Но эти структуры ярко светятся розово-красным светом из-за бурного образования новых звезд, пишет Space.

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Спиральная галактика Андромеды является самой близкой к нам крупной галактикой, хотя она находится на расстоянии примерно 2,5 млн световых лет. Если диаметр Млечного Пути оценивается в 100 000 световых лет, то соседняя галактика намного больше. Ее диаметр оценивают в примерно 152 000 световых лет. При этом считается, что масса галактики Андромеды почти такая же, как и у Млечного Пути.

Поскольку это спиральная галактика, как и Млечный Путь, то она имеет извилистые спиральные рукава, которые являются одной и интересных особенностей этого объекта.

На новой фотографии телескопа Хаббл, показан детализированный внешний вид части одного из спиральных рукавов галактики Андромеды. На снимке показана межзвездная среда, также полосы ионизированного газа, которые подпитывают образование новых звезд.

На новой фотографии телескопа Хаббл, показан детализированный внешний вид части одного из спиральных рукавов галактики Андромеды Фото: NASA

По словам ученых из NASA, свет молодых звезд и вспышек сверхновых создает динамическую среду, которая возбуждает окружающий водородный газ. Таким образом он принимает розово-красный цвет.

С помощью своих камер телескоп Хаббл смог заглянуть сквозь густые газовые облака и увидеть подробности среды внутри спирального рукава. Таким образом ученые смогли провести тщательный анализ многих звезд галактики Андромеды.

Спиральная галактика Андромеды является самой близкой к нам крупной галактикой, хотя она находится на расстоянии примерно 2,5 млн световых лет Фото: NASA

Это исследование помогает не только лучше понять историю формирования звезд и их разнообразие в данной спиральной галактике, но и предоставляет больше информации о формировании и эволюции звезд в целом во Вселенной.

На изображении показано, нгде именно находится часть галактики Андромеды, которую сфотографировал Хаббл Фото: NASA

Считается, что галактика Андромеды приближается к нашей галактике из-за гравитационного взаимодействия между ними и невидимой темной материей, которая их окружает. Согласно прогнозам астрономов, примерно через 2-4 млрд лет галактики столкнутся и это изменит внутреннюю структуру и галактики Андромеды, и Млечного Пути. Начнется процесс слияния, который через миллионы лет приведет к образованию единой гигантской галактики.

В то же время, как уже писал Фокус, новое исследование показывает, что, возможно, процесс слияния двух галактик уже начался и на самом деле размер Млечного Пути намного больше.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили новую часть Солнечной системы, которая находится далеко за поясом Койпера. Новое открытие означает, что изначальная соленая туманность, из которой возникло Солнце и планеты, также была больше.