20 лет назад появился первый снимок планеты вне Солнечной системы: как она выглядит (фото)

В сентябре 2024 года исполняется 20 лет с момента получения астрономами исторической фотографии мира, который находится за пределами нашей планетной системы.

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10 сентября 2004 года астрономы с помощью Very Large Telescope, телескопа, расположенного на севере Чили, впервые в истории получили прямую фотографию далекой планеты, расположенной вне Солнечной системы. Таким образом у ученых появилось первое прямое визуальное подтверждение существования подобной планеты, которая похожа на Юпитер, но больше по массе, пишет Live Science.

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Первым миром за пределами Солнечной системы, прямой снимок которого удалось сделать астрономам, стала планета, получившая название 2M1207 b. Она находится на расстоянии примерно 170 световых лет от нас.

Несколько десятилетий назад идея о том, что планеты могут существовать вокруг других звезд, была чисто теоретической. Но эта фотография предоставила первое визуальное доказательство существования планеты, похожей на Юпитер, которая вращается вокруг другой звезды. Но если точнее, то планета вращается вокруг субзвездного объекта, то есть коричневого карлика под названием 2M1207.

Коричневые карлики обладают физическими характеристиками звезд и планет и находятся как раз на границе определения этих двух разных объектов. С одной стороны, у них недостаточно массы, чтобы запустить ядерный синтез водорода в ядре и стать обычной звездой, а с другой стороны, у них слишком большая масса, чтобы считаться планетой.

Коричневый карлик 2M1207 примерно в 42 раза меньше Солнца по массе, но в то же время в 25 раз массивнее Юпитера. Что касается планеты 2M1207 b, которая является газовым гигантом, то ее масса в 5 раз больше, чем у Юпитера. Считается, что температура у этого газового гиганта из другой звездной системы составляет примерно 1300 градусов Цельсия.

Астрономы считают, исходя из полученных данных, что гигантская планета, скорее всего, не сформировалась так, как планеты в Солнечной системе. Предполагается, что она сформировалась так же, как и Солнце из молекулярного газового облака, как и коричневый карлик, вокруг которого вращается 2M1207 b.

Сравнительные размеры 2M1207 b и Юпитера Фото: Wikipedia

Стоит сказать, что снимок планеты 2M1207 b является составным. Эта планета вращается вокруг коричневого карлика на расстоянии почти в два раза большем, чем находится Нептун от Солнца, но на снимке данный мир кажется расположенным близко к своей звезде. Данные для изображения получены из трех экспозиций в ближнем инфракрасном диапазоне света.

За прошедшие 20 лет астрономы уже получили прямые снимки более 200 планет, которые вращаются вокруг других звезд. А с помощью различных методов уже подтверждено существование более 5600 за пределами Солнечной системы.

Как уже писал Фокус, астрофизики нашли объяснение странного движения объектов на краю Солнечной системы. Многие объекты за пределами орбиты Нептуна имеют необычные траектории движения вокруг Солнца.

Также Фокус писал о том, что в самом жарком месте на Земле зафиксировали рекордную летнюю температуру за всю историю. Средняя дневная температура в Долине Смерти летом этого года составила 40,3 градуса Цельсия.