20 років тому з'явився перший знімок планети поза Сонячною системою: який вона має вигляд (фото)

У вересні 2024 року виповнюється 20 років з моменту отримання астрономами історичної фотографії світу, який знаходиться за межами нашої планетної системи.

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10 вересня 2004 року астрономи за допомогою Very Large Telescope, телескопа, розташованого на півночі Чилі, вперше в історії отримали пряму фотографію далекої планети, розташованої поза Сонячною системою. Таким чином у вчених з'явилося перше пряме візуальне підтвердження існування подібної планети, яка схожа на Юпітер, але більша за масою, пише Live Science.

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Першим світом за межами Сонячної системи, прямий знімок якого вдалося зробити астрономам, стала планета, що отримала назву 2M1207 b. Вона розташована на відстані приблизно 170 світлових років від нас.

Кілька десятиліть тому ідея про те, що планети можуть існувати навколо інших зірок, була суто теоретичною. Але ця фотографія надала перший візуальний доказ існування планети, схожої на Юпітер, яка обертається навколо іншої зірки. Але якщо точніше, то планета обертається навколо субзоряного об'єкта, тобто коричневого карлика під назвою 2M1207.

Коричневі карлики мають фізичні характеристики зірок і планет і перебувають якраз на межі визначення цих двох різних об'єктів. З одного боку, у них недостатньо маси, щоб запустити ядерний синтез водню в ядрі і стати звичайною зіркою, а з іншого боку, у них занадто велика маса, щоб вважатися планетою.

Коричневий карлик 2M1207 приблизно в 42 рази менший за Сонце за масою, але водночас у 25 разів масивніший за Юпітер. Що стосується планети 2M1207 b, яка є газовим гігантом, то її маса в 5 разів більша, ніж у Юпітера. Вважається, що температура у цього газового гіганта з іншої зоряної системи становить приблизно 1300 градусів Цельсія.

Астрономи вважають, виходячи з отриманих даних, що гігантська планета, найімовірніше, не сформувалася так, як планети в Сонячній системі. Передбачається, що вона сформувалася так само, як і Сонце з молекулярної газової хмари, як і коричневий карлик, навколо якого обертається 2M1207 b.

Порівняльні розміри 2M1207 b і Юпітера Фото: Wikipedia

Варто сказати, що знімок планети 2M1207 b є складеним. Ця планета обертається навколо коричневого карлика на відстані майже вдвічі більшій, ніж знаходиться Нептун від Сонця, але на знімку цей світ здається розташованим близько до своєї зірки. Дані для зображення отримані з трьох експозицій у ближньому інфрачервоному діапазоні світла.

За минулі 20 років астрономи вже отримали прямі знімки понад 200 планет, які обертаються навколо інших зірок. А за допомогою різних методів уже підтверджено існування понад 5600 за межами Сонячної системи.

Як уже писав Фокус, астрофізики знайшли пояснення дивного руху об'єктів на краю Сонячної системи. Багато об'єктів за межами орбіти Нептуна мають незвичайні траєкторії руху навколо Сонця.

Також Фокус писав про те, що в найспекотнішому місці на Землі зафіксували рекордну літню температуру за всю історію. Середня денна температура в Долині Смерті влітку цього року склала 40,3 градуса Цельсія.