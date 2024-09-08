У найспекотнішому місці на Землі зафіксували рекордну літню температуру за всю історію (фото)

Середня денна температура в Долині Смерті влітку цього року становила 40,3 градуса Цельсія.

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За останні кілька місяців у Національному парку Долина Смерті (США) реєстрували дуже високі температури повітря. Тепер же в Службі національних парків США повідомили, що у найспекотнішого місця на Землі було найспекотніше літо за всю історію спостережень, пише IFLScience.

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Згідно з повідомленням представників Служби національних парків США, метеорологічне літо, яке тривало з червня по серпень 2024 року, стало найспекотнішим за всю історію спостережень для Національного парку Долина Смерті. Середньодобова температура повітря влітку становила 40,3 градуса Цельсія.

Тепер це новий температурний рекорд для найспекотнішого місця на Землі. До цього максимальна середньодобова температура повітря на рівні 40,1 градуса Цельсія фіксувалася у 2018 та у 2021 роках.

Згідно з повідомленням офіційних осіб, найспекотнішим літнім місяцем в історії парку Долина Смерті став липень 2024 року. Цього місяця було зафіксовано температуру на рівні 54 градуси Цельсія. Ще б трохи і цей показник зміг би стати рекордним для Долини смерті, адже найвищу температуру у світі було зареєстровано там 1913 року. Вона становила 56,7 градуса Цельсія.

У липні було всього 7 днів, коли температура опускалася до 48,9 градуса Цельсія, а також були 9 днів поспіль, коли температура перебувала на рівні 51,7 градуса Цельсія.

Долина Смерті — найспекотніше місце на Землі Фото: Wikipedia

Хоча денна спека протягом літніх місяців сприяла новому рекорду, відсутність значного зниження нічної температури також зіграла свою роль.

Середня температура вночі влітку 2024 року в Долині Смерті становила 33,3 градуса Цельсія. Усього п'ять разів із червня до серпня температура вночі опускалася нижче 26,6 градусів Цельсія і було 9 днів, коли температура не опускалася нижче 37,7 градусів.

Екстремальні температури стали причиною серії інцидентів, пов'язаних зі спекою. Кілька відвідувачів парку Долина смерті серйозно постраждали від високої температури, а один навіть помер.

Згідно з прогнозами метеорологів, температура в Долині Смерті протягом вересня та жовтня триматиме не нижче рівня 37,8 градусів Цельсія. Очікується, що середній рівень температури коливатиметься в діапазоні від 43 до 54 градусів.

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