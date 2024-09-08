В самом жарком месте на Земле зафиксировали рекордную летнюю температуру за всю историю (фото)

Средняя дневная температура в Долине Смерти летом этого года составила 40,3 градуса Цельсия.

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За последние несколько месяцев в Национальном парке Долина Смерти (США) регистрировали очень высокие температуры воздуха. Теперь же в Службе национальных парков США сообщили, что у самого жаркого места на Земле было самое жаркое лето за всю историю наблюдений, пишет IFLScience.

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Согласно сообщению представителей Службы национальных парков США, метеорологическое лето, которое длилось с июня по август 2024 года, стало самым жарким за всю историю наблюдений для Национального парка Долина Смерти. Среднесуточная температура воздуха летом составила 40,3 градуса Цельсия.

Теперь это новый температурный рекорд для самого жаркого места на Земле. До этого максимальная среднесуточная температура воздуха на уровне 40,1 градуса Цельсия фиксировалась в 2018 и в 2021 годах.

Согласно сообщению официальных лиц, самым жарким летним месяцем в истории парка Долина Смерти стал июль 2024 года. В этом месяце была зафиксирована температура на уровне 54 градуса Цельсия. Еще бы немного и данный показатель смог бы стать рекордным для Долины смерти, ведь самая высока температура в мире была зарегистрирована там в 1913 году. Она составила 56,7 градуса Цельсия.

В июле было всего 7 дней, когда температура опускалась до 48,9 градуса Цельсия, а также были 9 дней подряд, когда температура находилась на уровне 51,7 градуса Цельсия.

Долина Cмерти - самое жаркое место на Земле Фото: Wikipedia

Хотя дневная жара в течение летних месяцев способствовала новому рекорду, отсутствие значительного снижения ночной температуры также сыграло свою роль.

Средняя температура ночью летом 2024 года в Долине Смерти составила 33,3 градуса Цельсия. Всего пять раз с июня по август температура ночью опускалась ниже 26,6 градусов Цельсия и было 9 дней, когда температура не опускалась ниже 37,7 градусов.

Экстремальные температуры стали причиной серии инцидентов, связанных с жарой. Несколько посетителей парка Долина смерти серьезно пострадали от высокой температуры, а один даже умер.

Согласно прогнозам метеорологов, температура в Долине Смерти в течение сентября и октября будет держать не ниже уровня 37,8 градусов Цельсия. Ожидается, что средний уровень температуры будет колебаться в диапазоне от 43 до 54 градусов.

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