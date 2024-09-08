Самый холодный континент: ученые рассказали, когда Антарктида не была покрыта льдом и почему

По словам ученых, Антарктида может лишиться своего толстого ледяного покрова в будущем.

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Самый холодный континент на Земле, Антарктида, почти полностью покрыт слоем льда толщиной в несколько километров. Но так было не всегда и ученые рассказали, когда этот континент выглядел по-другому и почему, пишет Live Science.

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По словам Эрика Вольфа из Кембриджского университета, данные исследований показывают, что толстый ледяной щит, покрывающий Антарктиду, впервые появился относительно недавно по геологическим меркам – 34 млн лет назад. До этого на холодном континенте преобладала тундра и хвойные леса.

Примерно 50 млн лет назад средняя температура на Земле была на примерно на 14 градусов выше, чем сейчас. В течение следующих 16 млн лет температура снижалась и примерно 34 млн лет назад на границе между такими геологическими эпохами, как эоцен и олигоцен, она была выше примерно на 8 градусов, чем сейчас.

Ученые считают, что снижение температуры на Земле, а также движение литосферных плит сыграли свою роль в образовании ледяного покрова Антарктиды.

Известно, что чем больше углекислого газа находится в атмосфере Земли, тем больше тепла удерживается и тем теплее становится планета. Примерно от 60 до 50 млн лет назад углекислого газа в атмосфере Земли было в 2-2,5 раза больше, чем сейчас, говорит Тина ван де Флирдт из Имперского колледжа Лондона.

Но 34 млн лет назад концентрация углекислого газа в атмосфере начала снижаться и таким образом начала снижаться температура на планете. Это и привело к возникновению ледяных щитов Антарктиды.

Толстый ледяной щит, покрывающий Антарктиду, впервые появился относительно недавно по геологическим меркам – 34 млн лет назад. До этого на холодном континенте преобладала тундра и хвойные леса Фото: ScienceAlert

По словам Вольфа, в этом сыграло свою роль также локальное похолодание из-за движения литосферных плит. Примерно в это время Южная Америка и Антарктида окончательно разделились, и возник пролив Дрейка. Из-за этого вода начала циркулировать вокруг Антарктиды и данный процесс изолировал континент от остальной части планеты. Прохождение теплых воздушных масс над Южным океаном усложнилось, и температура в Антарктиде значительно снизилась.

Вольф считает, что движение плит напрямую повлияло на уровень углекислого газа в атмосфере. Выветривание горных пород и вулканическая активность являются частью углеродного цикла, поэтому на протяжении тысяч лет геологические процессы могут смещать баланс газов в атмосфере Земли.

По словам ван де Флирдт, Антарктида снова может оказаться без своего ледяного покрова в будущем. На Земле уже были периоды сильного глобального потепления, которые могут наступить снова.

Ученые считают, что деятельность человека, скорее всего не сможет привести к полному уничтожению льдов холодного континента, но Антарктида может потерять большую часть своего льда, что происходит уже сейчас. Поэтому снижение уровня выбросов парниковых газов может остановить процесс потери льда на этом континенте, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, необъяснимые возмущения сотрясли небо над Антарктидой и ученые зафиксировали аномалию. Исследователи пытаются разобраться в причинах внезапного потепления стратосферы над континентом.

Также Фокус писал о том, что ученые объяснили, почему нержавеющая сталь не ржавеет. Особенный сплав железа и углерода, известный как нержавеющая сталь, имеет уникальный состав, который не позволяет ему ржаветь.