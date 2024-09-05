Необъяснимые возмущения сотрясли небо над Антарктидой: ученые зафиксировали аномалию

Исследователи пытаются разобраться в причинах внезапного потепления стратосферы над континентом.

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В атмосфере над Антарктидой выдалась неспокойная зима – в 30 км над поверхностью континента с июля 2024 года был замечен ряд потеплений, пишет SciTechDaily.

В стратосфере над Антарктидой в июле температура обычно составляет около -80 градусов по Цельсию, но 7 июля она подскочила на 15 градусов, установив абсолютный рекорд. С 22 июля температура снова понизилась до привычных показателей, а 5 августа снова поднялась, но уже на 17 градусов по Цельсию.

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"Июльское событие стало самым ранним стратосферным потеплением, когда-либо наблюдавшимся за всю 44-летнюю историю наблюдений", — говорит ученый-атмосферщик из Центра космических полетов имени Годдарда NASA Лоренс Кой.

Дело в том, западные ветры в этом слое атмосферы кружат вокруг Южного полюса зимой, их скорость достигает около 300 км в час. Такое явление ученые называют полярным вихрем. Иногда нечто нарушает этот симметричный циркумполярный поток, из-за чего ветры ослабевают, и их поток меняет свою форму.

Вместо того, чтобы кружить вокруг Южного полюса, полярный вихрь вытягивается в длину, а ветер в нем заметно ослабевает. Такое приводит к большому атмосферному потеплению над Антарктидой.

Вытянутый полярный вихрь Фото: GEOS-FP

В Арктике такие внезапные потепления в стратосфере происходят где-то раз в год, но полярный вихрь в Южном полушарии оставался более стабильным.

"Внезапные потепления в Антарктике происходят примерно один раз в пять лет, что гораздо реже, чем в Арктике", — говорит Кой.

Причина такой разницы видимо, заключается в том, что в Северном полушарии больше рельефа, который может нарушать поток ветра в тропосфере – слое воздуха, который находится ближе всего к земле. Масштабные тропосферные погодные системы поднимаются вверх в стратосферу и в итоге, нарушают полярный вихрь.

В июле погода в тропосфере Антарктики также была не совсем обычной. На большей части Антарктического континента температура на 4 градуса превышала средние показатели. Также весь Антарктический регион в июле вошел в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений.

Ученые пришли к выводу, что потепление в стратосфере Антарктиды также связано с более высокими концентрациями озона. Озоновый слой в стратосфере защищает жизнь на Земле, поглощая ультрафиолетовый свет. Изменения, которые происходят в стратосфере при потеплении, притягивает озон из других широт к полярному региону. До сих пор в 2024 году озоновая дыра над Южным полушарием была меньше обычного.

Напомним, ученые рассказали, что скрывается подо всеми льдами Антарктиды. В новом исследовании ученые "обнажили" Антарктиду, и рассекретили все то, что миллионы лет скрывается под ее льдами.