Незрозумілі збурення стрясли небо над Антарктидою: вчені зафіксували аномалію

Дослідники намагаються розібратися в причинах раптового потепління стратосфери над континентом.

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В атмосфері над Антарктидою видалася неспокійна зима — за 30 км над поверхнею континенту з липня 2024 року було помічено низку потеплінь, пише SciTechDaily.

У стратосфері над Антарктидою в липні температура зазвичай становить близько -80 градусів за Цельсієм, але 7 липня вона підскочила на 15 градусів, встановивши абсолютний рекорд. З 22 липня температура знову знизилася до звичних показників, а 5 серпня знову піднялася, але вже на 17 градусів за Цельсієм.

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"Липнева подія стала найбільш раннім стратосферним потеплінням, яке будь-коли спостерігали за всю 44-річну історію спостережень", — каже вчений-атмосферник із Центру космічних польотів імені Годдарда NASA Лоренс Кой.

Річ у тім, що західні вітри в цьому шарі атмосфери кружляють навколо Південного полюса взимку, їхня швидкість сягає близько 300 км на годину. Таке явище вчені називають полярним вихором. Іноді щось порушує цей симетричний циркумполярний потік, через що вітри слабшають, і їхній потік змінює свою форму.

Замість того, щоб кружляти навколо Південного полюса, полярний вихор витягується в довжину, а вітер у ньому помітно слабшає. Таке призводить до великого атмосферного потепління над Антарктидою.

Витягнутий полярний вихор Фото: GEOS-FP

В Арктиці такі раптові потепління в стратосфері відбуваються десь раз на рік, але полярний вихор у Південній півкулі залишався більш стабільним.

"Раптові потепління в Антарктиці відбуваються приблизно один раз на п'ять років, що набагато рідше, ніж в Арктиці", — каже Кой.

Причина такої різниці, мабуть, полягає в тому, що в Північній півкулі більше рельєфу, який може порушувати потік вітру в тропосфері — шарі повітря, що знаходиться найближче до землі. Масштабні тропосферні погодні системи підіймається вгору в стратосферу і в підсумку, порушують полярний вихор.

У липні погода в тропосфері Антарктики також була не зовсім звичайною. На більшій частині Антарктичного континенту температура на 4 градуси перевищувала середні показники. Також весь Антарктичний регіон у липні увійшов до п'ятірки найтепліших за всю історію спостережень.

Вчені дійшли висновку, що потепління в стратосфері Антарктиди також пов'язане з більш високими концентраціями озону. Озоновий шар у стратосфері захищає життя на Землі, поглинаючи ультрафіолетове світло. Зміни, які відбуваються в стратосфері під час потепління, притягують озон з інших широт до полярного регіону. Досі у 2024 році озонова діра над Південною півкулею була меншою за звичайну.

Нагадаємо, вчені розповіли, що ховається під усіма льодами Антарктиди. У новому дослідженні вчені "оголили" Антарктиду, і розсекретили все те, що мільйони років ховається під її льодами.