Найхолодніший континент: учені розповіли, коли Антарктида не була вкрита льодом і чому

За словами вчених, Антарктида може позбутися свого товстого крижаного покриву в майбутньому.

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Найхолодніший континент на Землі, Антарктида, майже повністю вкритий шаром льоду завтовшки в кілька кілометрів. Але так було не завжди і вчені розповіли, коли цей континент виглядав по-іншому і чому, пише Live Science.

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За словами Еріка Вольфа з Кембриджського університету, дані досліджень свідчать, що товстий крижаний щит, який вкриває Антарктиду, вперше з'явився відносно недавно за геологічними мірками — 34 млн років тому. До цього на холодному континенті переважала тундра і хвойні ліси.

Приблизно 50 млн років тому середня температура на Землі була на приблизно на 14 градусів вищою, ніж зараз. Протягом наступних 16 млн років температура знижувалася і приблизно 34 млн років тому на кордоні між такими геологічними епохами, як еоцен і олігоцен, вона була вищою приблизно на 8 градусів, ніж зараз.

Учені вважають, що зниження температури на Землі, а також рух літосферних плит зіграли свою роль в утворенні крижаного покриву Антарктиди.

Відомо, що чим більше вуглекислого газу міститься в атмосфері Землі, тим більше тепла утримується і тим теплішою стає планета. Приблизно від 60 до 50 млн років тому вуглекислого газу в атмосфері Землі було в 2-2,5 раза більше, ніж зараз, каже Тіна ван де Флірдт з Імперського коледжу Лондона.

Але 34 млн років тому концентрація вуглекислого газу в атмосфері почала знижуватися і таким чином почала знижуватися температура на планеті. Це і призвело до виникнення крижаних щитів Антарктиди.

Товстий крижаний щит, що покриває Антарктиду, вперше з'явився відносно недавно за геологічними мірками — 34 млн років тому. До цього на холодному континенті переважала тундра і хвойні ліси Фото: ScienceAlert

За словами Вольфа, у цьому зіграло свою роль також локальне похолодання через рух літосферних плит. Приблизно в цей час Південна Америка й Антарктида остаточно розділилися, і виникла протока Дрейка. Через це вода почала циркулювати навколо Антарктиди, і цей процес ізолював континент від іншої частини планети. Проходження теплих повітряних мас над Південним океаном ускладнилося, і температура в Антарктиді значно знизилася.

Вольф вважає, що рух плит безпосередньо вплинув на рівень вуглекислого газу в атмосфері. Вивітрювання гірських порід і вулканічна активність є частиною вуглецевого циклу, тому впродовж тисяч років геологічні процеси можуть зміщувати баланс газів в атмосфері Землі.

За словами ван де Флірдт, Антарктида знову може опинитися без свого крижаного покриву в майбутньому. На Землі вже були періоди сильного глобального потепління, які можуть настати знову.

Вчені вважають, що діяльність людини, найімовірніше, не зможе призвести до повного знищення льодів холодного континенту, але Антарктида може втратити більшу частину свого льоду, що відбувається вже зараз. Тому зниження рівня викидів парникових газів може зупинити процес втрати льоду на цьому континенті, кажуть науковці.

Як уже писав Фокус, незрозумілі збурення струсонули небо над Антарктидою і вчені зафіксували аномалію. Дослідники намагаються розібратися в причинах раптового потепління стратосфери над континентом.

Також Фокус писав про те, що вчені пояснили, чому нержавіюча сталь не іржавіє. Особливий сплав заліза і вуглецю, відомий як нержавіюча сталь, має унікальний склад, який не дозволяє йому іржавіти.