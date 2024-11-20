Наша звезда во всей красе: лучшие фотографии Солнца сделал аппарат Solar Orbiter (фото)

Самые детальные снимки Солнца сделал космический аппарат Европейского космического агентства. Наша звезда может выглядеть по-разному.

Самые лучшие и самые детальные фотографии Солнца были сделаны камерами космического аппарата Solar Orbiter. На сегодняшний день пока нет более впечатляющих снимков нашей звезды, чем те, что предоставил зонд Европейского космического агентства. Solar Orbiter оснащен самыми передовыми приборами для изучения Солнца и с 2020 года он присылает на Землю важные данные о нашей родной звезде, пишет New Scientist.

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Эти фотографии зонд Solar Orbiter сделал, когда находился на расстоянии 74 млн км от Солнца. Это почти половина расстояния между нашей звездой и Землей.

Фотография, которую можно увидеть ниже, была сделана с использованием ультрафиолетового света. На ней показана внешняя часть атмосферы Солнца, или солнечная корона, в мельчайших подробностях. На снимке можно увидеть бурлящую плазму, температура которой составляет 1 млн градусов Цельсия, которая выбрасывается вдоль линий магнитного поля Солнца.

Корона Солнца Фото: ESA

Слишком яркий свет поверхности Солнца обычно скрывает корону, поэтому ее можно увидеть, только если заблокировать видимый свет. Например, солнечная корона видна во время солнечного затмения. Чтобы получить такое полное изображение короны Солнца ученым пришлось соединить много маленьких увеличенных фотографий.

На фотографии ниже можно увидеть, как выглядит поверхность, или фотосфера, Солнца, в видимом свете, то есть в том свете, который люди могут видеть глазами. Температура поверхности Солнца составляет от 4 500 до 6 000 градусов Цельсия. На снимке видны несколько темных участков. Это солнечные пятна, где плазма холоднее, чем окружающая среда, они излучают меньше света.

Поверхность или фотосфера Солнца Фото: ESA

С помощью прибора Polarimetric and Helioseismic Imager зонд Polarimetric and Helioseismic Imager показал, как выглядит магнитное поле Солнца. На снимке ниже видно, что линии магнитного поля сконцентрированы в участках, где расположены солнечные пятна. Магнитное поле провоцирует перемещение заряженных частиц из этих участков, что приводит к их охлаждению и придает им темный цвет.

Магнитное поле Солнца Фото: ESA

Космический аппарат Solar Orbiter также может отслеживать скорость и направление движения плазмы по поверхности Солнца. На снимке ниже синим цветом показано движение плазмы к зонду, а красным цветом – движение от него. Таким образом изображение показывает, что плазма в основном вращается вместе с вращением Солнца вокруг своей оси, но не совпадает с этим движением в районе солнечных пятен.

Движение плазмы на Солнце Фото: ESA

Эти и другие фотографии помогают ученым лучше понять поведение короны и фотосферы Солнца. В ближайшем будущем Solar Orbiter должен сделать фотографии полюсов Солнца, которые раньше никто не видел. Пока что астрономы не очень хорошо понимают природу северного и южного полюса Солнца, а потому ожидают, что эти участки нашей звезды будут выглядеть заметно иначе, чем другие регионы Солнца.

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