Наша зірка у всій красі: найкращі фотографії Сонця зробив апарат Solar Orbiter (фото)

Найдетальніші знімки Сонця зробив космічний апарат Європейського космічного агентства. Наша зірка може виглядати по-різному.

Найкращі та найдетальніші фотографії Сонця були зроблені камерами космічного апарату Solar Orbiter. На сьогоднішній день поки немає більш вражаючих знімків нашої зірки, ніж надав зонд Європейського космічного агентства. Solar Orbiter оснащений найпередовішими приладами для вивчення Сонця і з 2020 року він надсилає на Землю важливі дані про нашу рідну зірку, пише New Scientist.

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Ці фотографії зонд Solar Orbiter зробив, коли перебував на відстані 74 млн км від Сонця. Це майже половина відстані між нашою зіркою та Землею.

Фотографію, яку можна побачити нижче, було зроблено з використанням ультрафіолетового світла. На ній показана зовнішня частина атмосфери Сонця, або сонячна корона, у найдрібніших подробицях. На знімку можна побачити вируючу плазму, температура якої становить 1 млн градусів Цельсія, яка викидається вздовж ліній магнітного поля Сонця.

Корона Сонця Фото: ESA

Занадто яскраве світло поверхні Сонця зазвичай приховує корону, тому її можна побачити, тільки якщо заблокувати видиме світло. Наприклад, сонячну корону видно під час сонячного затемнення. Щоб отримати таке повне зображення корони Сонця вченим довелося з'єднати багато маленьких збільшених фотографій.

На фотографії нижче можна побачити, який вигляд має поверхня, або фотосфера, Сонця, у видимому світлі, тобто в тому світлі, яке люди можуть бачити очима. Температура поверхні Сонця становить від 4500 до 6000 градусів Цельсія. На знімку видно кілька темних ділянок. Це сонячні плями, де плазма холодніша, ніж навколишнє середовище, і вони випромінюють менше світла.

Поверхня або фотосфера Сонця Фото: ESA

За допомогою приладу Polarimetric and Helioseismic Imager зонд Polarimetric and Helioseismic Imager показав, який вигляд має магнітне поле Сонця. На знімку нижче видно, що лінії магнітного поля сконцентровані в ділянках, де розташовані сонячні плями. Магнітне поле провокує переміщення заряджених частинок із цих ділянок, що призводить до їхнього охолодження і надає їм темного кольору.

Магнітне поле Сонця Фото: ESA

Космічний апарат Solar Orbiter також може відстежувати швидкість і напрямок руху плазми по поверхні Сонця. На знімку нижче синім кольором показано рух плазми до зонда, а червоним кольором — рух від нього. Таким чином зображення показує, що плазма здебільшого обертається разом з обертанням Сонця навколо своєї осі, але не збігається з цим рухом у районі сонячних плям.

Рух плазми на Сонці Фото: ESA

Ці та інші фотографії допомагають ученим краще зрозуміти поведінку корони і фотосфери Сонця. У найближчому майбутньому Solar Orbiter має зробити фотографії полюсів Сонця, які раніше ніхто не бачив. Поки що астрономи не дуже добре розуміють природу північного і південного полюса Сонця, а тому очікують, що ці ділянки нашої зірки матимуть помітно інакший вигляд, ніж інші регіони Сонця.

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