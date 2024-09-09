Затмения Солнца посылают сигналы на Землю: что нашли в атмосфере

Исследователи обнаружили сигналы в атмосфере Земли, которые появляются во время полных солнечных затмений.

Related video

Ученые выяснили, что солнечные затмения посылают гравитационные волны, которые проходят через атмосферу Земли, как круги на воде от брошенного камня, пишет New Atlas.

Гравитационные волны достаточно привычное явление в атмосфере нашей планеты. Их могут вызывать воздушные карманы, которые поднимаются вверх, а после опускаются на прежнее место, после чего они снова нагреваются и цикл повторяется заново.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Описываемые гравитационные волны не стоит путать с рябью в пространстве-времени, которые создаются космическим катаклизмами, например, столкновение черных дыр.

В этом же случае, триггерами для таких гравитационных волн могут быть горные хребты, грозовые ячейки и даже разница между дневными и ночными температурами. На основе этого ученые давно предсказывали, что солнечные затмения должны оказывать подобное влияние на атмосферу Земли.

Проект Nationwide Eclipse Ballooning Project (NEBP) объединил международные группы студентов, которые запускали метеорологические шары во время затмений. Каждый шар был оснащен радиозондом, который измерял температуру, местоположение, влажность, направление и скорость ветра. Инструменты регистрировали каждую секунду полета, передавая данные на землю.

Впервые свой эксперимент NEBP провел во время солнечных затмений, которые происходили в 2019 и 2020 годах. Но в обоих случая ничего не удалось выяснить из-за ошибок в сборе данных и плохой погоды.

Но во время затмений в 2023 и 2024 годах проект смог получить результат. Во время двух затмений 34 команда запускали метеорологические шары из разных мест, ограниченных траекторией полного затмения. Также были выбраны места со спокойными погодными системами и отсутствием близлежащих гор.

Таким образом одна из команда зафиксировала, как метеорологический зонд упал с высоты 25 900 м до 19 800 м во время затмения. Данные также показали явную сигнатуру атмосферных гравитационных волн.

Напомним, ученые показали, как звучат гравитационные волны, которые летят к Земле со всех сторон. Теперь можно услышать гравитационные волны, которые приходят со всех уголков Вселенной.