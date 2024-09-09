Затемнення Сонця посилають сигнали на Землю: що знайшли в атмосфері

Дослідники виявили сигнали в атмосфері Землі, які з'являються під час повних сонячних затемнень.

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Учені з'ясували, що сонячні затемнення надсилають гравітаційні хвилі, які проходять через атмосферу Землі, як кола на воді від кинутого каменя, пише New Atlas.

Гравітаційні хвилі досить звичне явище в атмосфері нашої планети. Їх можуть викликати повітряні кишені, які підіймаються вгору, а потім опускаються на колишнє місце, після чого вони знову нагріваються і цикл повторюється заново.

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Описувані гравітаційні хвилі не варто плутати з брижами в просторі-часі, які створюються космічними катаклізмами, наприклад, зіткненням чорних дір.

У цьому ж випадку, тригерами для таких гравітаційних хвиль можуть бути гірські хребти, грозові осередки та навіть різниця між денними й нічними температурами. На основі цього вчені давно передбачали, що сонячні затемнення повинні чинити подібний вплив на атмосферу Землі.

Проєкт Nationwide Eclipse Ballooning Project (NEBP) об'єднав міжнародні групи студентів, які запускали метеорологічні кулі під час затемнень. Кожна куля була оснащена радіозондом, який вимірював температуру, місце розташування, вологість, напрямок і швидкість вітру. Інструменти реєстрували кожну секунду польоту, передаючи дані на землю.

Уперше свій експеримент NEBP провів під час сонячних затемнень, які відбувалися у 2019 і 2020 роках. Але в обох випадках нічого не вдалося з'ясувати через помилки в зборі даних і погану погоду.

Але під час затемнень у 2023 і 2024 роках проєкт зміг отримати результат. Під час двох затемнень 34 команда запускали метеорологічні кулі з різних місць, обмежених траєкторією повного затемнення. Також було обрано місця зі спокійними погодними системами і відсутністю прилеглих гір.

Таким чином одна з команд зафіксувала, як метеорологічний зонд упав з висоти 25 900 м до 19 800 м під час затемнення. Дані також показали явну сигнатуру атмосферних гравітаційних хвиль.

Нагадаємо, вчені показали, як звучать гравітаційні хвилі, які летять до Землі з усіх боків. Тепер можна почути гравітаційні хвилі, які приходять з усіх куточків Всесвіту.