Перший вихід у відкритий космос не астронавта: у чому небезпека місії Polaris Dawn від SpaceX

Четверо непрофесійних астронавтів вирушать у космос так далеко, де ще не бували люди на космічних кораблях під час обертання навколо Землі.

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Після кількох переносів дати запуску місії Polaris Dawn від компанії SpaceX, запуск має відбутися 10 вересня. На борту космічного корабля Crew Dragon на висоту 1400 км вирушать четверо непрофесійних астронавтів, які мають провести в космосі 5 днів. Ще жодного разу люди на космічних кораблях не літали навколо Землі на такій далекій відстані. Ще однією особливістю цієї місії є те, що вперше в історії у відкритий космос має вийти непрофесійний астронавт. На борту корабля компанії SpaceX перебуватимуть американський бізнесмен Джаред Айзекман, який має вийти у відкритий космос, інженери SpaceX Сара Гілліс і Анна Менон, а також колишній пілот ВПС США Скотт Потіт. Астроном Кріс Імпі з Університету штату Арізона вважає, що Polaris Dawn буде дуже ризикованою місією, пише ScienceAlert.

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З 1961 року в космосі побували менше ніж 700 осіб. Рівень смертності серед людей, які подорожують у космос, становить приблизно 3%. Це здається низьким показником, але він вищий, ніж в екстремальних видах спорту.

4 роки тому приватні компанії почали відправляти звичайних людей, так званих цивільних астронавтів, на орбіту. Перший повністю цивільний екіпаж, який досяг орбіти, здійснив політ на космічному кораблі Crew Dragon компанії SpaceX 2021 року і це була місія Inspiration 4. Командиром цієї місії був Джаред Айзекман. З 2020 року в космос вирушили 69 цивільних астронавтів, хоча тільки 46 досягли лінії Кармана або формального визначення межі космосу.

З часів програми "Аполлон" ще жодна людина не літала так далеко в космос, як це зробить екіпаж місії Polaris Dawn і ще жодна людина не оберталася на космічному кораблі так високо навколо Землі.

Але, перебуваючи на висоті 1400 км, екіпаж отримає величезну дозу радіації за кілька годин, яка еквівалентна дозі радіації на Землі, отриманій за 20 років. Досі достеменно не відомі повні наслідки впливу космічної радіації на здоров'я людини.

Запуск місії Polaris Dawn можна буде спостерігати в прямому ефірі

Також під час місії Polaris Dawn відбудеться перший в історії вихід у відкритий космос непрофесійного астронавта. За словами Імпі, при цьому буде використовуватися скафандр, який ніколи не проходив випробувань у космосі. Оскільки космічний корабель Crew Dragon не має шлюзу, то його внутрішня частина піддаватиметься впливу вакууму космосу, а тому решта членів екіпажу муситимуть перебувати в скафандрах.

Радянський астронавт Олексій Леонов ледь не загинув під час першого виходу у відкритий космос 1965 року. Інші виходи у відкритий космос призводили до тимчасової сліпоти, інших проблем, а також до того, що астронавти могли назавжди полетіти від космічного корабля.

За словами Імпі, скафандр має витримувати швидкі перепади температур у сотні градусів під час входу і виходу з прямого сонячного світла. Навіть невелика проблема зі скафандром може виявитися фатальною.

З іншого боку, у цієї місії є свої переваги. Оскільки Polaris Dawn перебуватиме вище, ніж будь-яка попередня місія, екіпаж зможе проводити дослідження в умовах високої радіації. Вони досліджуватимуть вплив космічних польотів на організм людини та оцінюватимуть, як майбутні мандрівники в далекий космос зможуть діагностувати та лікувати себе.

Як уже писав Фокус, на Марсі є величезна кількість води і вчені з'ясували, як вона зникає. Марс втратив достатньо води в космосі, щоб сформувати глобальний океан глибиною в кілька кілометрів.

Також Фокус писав про те, що з орбіти повернувся проблемний космічний корабель Boeing Starliner. Щоправда, на борту у нього не було двох астронавтів NASA, які залишилися на космічній станції чекати ще 5 місяців повернення на Землю на кораблі компанії SpaceX.