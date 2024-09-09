Вражаючі кадри: Сонце викинуло в космос стовп плазми заввишки 160 000 км (відео)

Астрофотограф зі США став свідком грандіозного феєрверку на Сонці.

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Активність Сонця зростає, адже вважається, що, або зірка вже вступила у фазу сонячного максимуму, тобто періоду пікової активності, або наближається до неї. Під час періоду дуже високої активності на Сонці виникають величезні сонячні плями, які створюють сильні сонячні спалахи та виверження плазми. Але крім цього на нашій зірці постійно виникають дугоподібні структури з плазми, відомі як сонячні протуберанці. Саме такі стовпи плазми, які протираються дуже далеко в космос, зафіксував астрофотограф зі США Марк Джонстон, пише Space.

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Джонстон, який співпрацює з NASA, спостерігав за Сонцем наприкінці серпня за допомогою спеціального телескопа. Тоді ж йому вдалося зробити приголомшливі фотографії петель із плазми під назвою сонячні протуберанці, які підносяться над поверхнею Сонця.

Джонстон зібрав отримані зображення і створив відеоролик, який можна побачити нижче.

За словами астрофотографа, найбільший із двох соляних протуберанців має висоту приблизно 160 000 км. Тобто це майже в 13 разів більше, ніж діаметр Землі. За словами Джонстона він зробив сотні кадрів, тож на відео можна побачити приблизно годину реальної активності Сонця. Деякі зображення на відео більш розмиті, ніж інші, через короткочасні зміни умов видимості в атмосфері.

Величезна сонячна пляма Фото: space.com

Також Джонстон поділився статичними фотографіями активності нашої зірки. Зокрема, можна побачити величезну сонячну пляму, а також викиди плазми, які слідують лініям магнітного поля Сонця. На одному зі знімків можна побачити незвичайний сонячний протуберанець у формі коси.

Викиди плазми, які слідують лініям магнітного поля Сонця Фото: space.com

Астрофотограф розповів, що для створення кожного знімка йому довелося зробити кілька тисяч кадрів, з яких він вибрав найкращі. Потім він підвищив їхню різкість і поліпшив кольори.

Незвичайний сонячний протуберанець у формі коси Фото: space.com

Як уже писав Фокус, астрономи з'ясували, як насправді з'явилася чорна діра в центрі Чумацького Шляху. Походження надмасивних чорних дір у центрах більшості галактик є однією з найбільших загадок космосу.

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