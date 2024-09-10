Сюрприз для астрономів: найбільші галактики розташовані в несподіваних місцях

Нове дослідження показало, що чим більше у галактик сусідів, тим вони більші за розміром.

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Одними з найбільших структур у Всесвіті є галактики, маса яких визначається кількістю їхніх зірок, хоча частина маси залишається невидимою, адже її становить темна матерія. Галактики часто перебувають у групах під назвою скупчення та надскупчення галактик. Тобто в даному випадку вони мають багато сусідів. Автори дослідження, опублікованого в журналі в The Astrophysical Journal, з'ясували, що існує зв'язок між розміром галактики та її оточенням, пише Space.

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Астрономи з'ясували, що що більш щільне космічне середовище, то галактики більші порівняно з тими, які існують у менш щільному космічному середовищі.

Дані дослідження показали, що галактики, оточені великою кількістю собі подібних об'єктів, приблизно на 25% більші за розміром, ніж галактики аналогічною масою і формою в менш щільних регіонах космосу. Для цього довелося провести аналіз даних за допомогою ШІ про майже 3 млн галактик.

Науковці обрали ті галактики, які перебували в регіонах космосу з відомою щільністю населення подібними об'єктами, зокрема це стосувалося надскуплень галактик. Такі структури можуть містити до тисячі окремих галактик, утримуваних гравітацією разом.

За допомогою ШІ вчені створили віртуальну карту космосу і намалювали кола радіусом 30 млн світлових років, щоб з'ясувати кількість галактик у кожному з них, а також їхній розмір. Виявилося, що розмір галактик тісно пов'язаний з їхнім оточенням, адже великих галактик більше там, де їх оточує безліч сусідів.

Астрономи були здивовані побачивши, що в надскупченнях галактики мають більший розмір, ніж ті, що знаходяться більш ізольовано в менш щільно заселених регіонах космосу. Передбачалося, що потужні динамічні сили всередині надскупчень мають витісняти матерію з галактик і таким чином зменшувати їхній розмір.

Астрономи були здивовані побачивши, що в надскупченнях галактики мають більший розмір, ніж ті, що знаходяться більш ізольовано в менш щільно заселених регіонах космосу Фото: ESA

Учені вважають, що причиною того, що найбільші галактики існують у найщільніших регіонах космосу, може бути пов'язана з невидимою темною матерією. Можливо, ця невидима субстанція відіграє роль у підтримці більшого розміру галактик.

Також можливо, що галактики в більш щільному середовищі виявляються більшими, коли вони вперше формуються. Існує ймовірність, що більш щільне середовище збільшує ймовірність галактичних злиттів, а тому галактики мають більший розмір.

Тепер учені планують провести новий аналіз галактик, створивши за допомогою ШІ віртуальні кола в космосі радіусом 1 млн світлових років, щоб подивитися, чи існує зв'язок між розміром галактики та її оточенням у менших масштабах.

За словами авторів дослідження, потрібні додаткові спостереження, щоб точно пояснити, що відбувається з галактиками в надскупченнях і чому вони мають більший розмір, ніж їхні більш ізольовані аналоги.

Як уже писав Фокус, астрономи побачили унікальний наслідок ефекту Ейнштейна у вигляді знака питання в космосі. Вчені виявили дві галактики, які перебувають у стадії злиття, і утворюють відомий розділовий знак.

Також Фокус писав про нове дослідження, в якому вчені показали, як змогла сформуватися гігантська чорна діра, розташована в центрі Чумацького Шляху.