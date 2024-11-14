Ученые выяснили, как инопланетные цивилизации могут стать "пожирателями" звезд: могут ли это люди

Теоретически инопланетные развитые цивилизации могут существовать и как показывает исследование, они могут использовать гораздо более эффективно энергию своей звезды, чем предполагается.

Никто не знает, существуют ли инопланетные цивилизации, но теоретически, учитывая масштабы Вселенной, это возможно. Также сложно спрогнозировать какого уровня технологического развития может достичь такая цивилизация. В новом исследовании, опубликованном на сервере препринтов arXiv, ученые изучили, как будет выглядеть уровень технологического развития человечества в будущем. Также они предлагают переосмыслить шкалу Кардашева, которая предполагает, что цивилизации увеличивают уровень развития за счет получения все большего количества энергии. Ученые считают, что шкала Кардашева устанавливает верхние пределы количества звездной энергии, которую может получить цивилизация, то есть предел светимости звезды, но любые цивилизации могут обойти этот предел, используя напрямую всю массу звезды, пишет Universe Today.

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Инопланетные цивилизации могут быть разными

Шкала Кардашева предлагает идею о том, что существуют разные типы развитых цивилизаций во Вселенной. Для того, что охарактеризовать уровень развития цивилизаций существует их разделение на три типа, согласно тому, сколько энергии они потребляют.

Тип I — это цивилизации, которые смогли разработать технологии для получения и хранения всей энергии их родных планет.

Тип II – это цивилизации, которые достигли такого уровня развития, что могут получать и хранить всю энергию, которую излучает их родная звезда.

Тип III — это цивилизации, которые могут получать и хранить энергию всей своей родной галактики.

Шкала Кардашева основана на предположении, что цивилизации и их энергетические потребности будут расти экспоненциально. Это согласуется с наблюдениями за технологическим развитием человечества.

Шкала Кардашева Фото: wikipedia

По словам ученых, эта шкала отображает наше ограниченное своим собственным миром и развитием человечества представление о поведении инопланетных цивилизаций. Возможно, существуют и другие пути технологического развития, применимые к потенциальным инопланетным цивилизациям.

Авторы исследования говорят, что их научная работа пересматривает траектории развития цивилизаций и уровень потребления энергии ими. Некоторые цивилизации могут ограничиться исследованием только ближайшего космоса и никогда не становятся цивилизациями типа III. Другим же нужно гораздо большое энергии, а значит они колонизируют более обширные участки космоса. С другой стороны цивилизации могут не расширять свое присутствие в космосе, но потреблять очень много энергии.

"Пожиратели" звезд

Ученые говорят, что шкала Кардашева рассматривает теоретический предел для цивилизации, которая использует всю звездную энергию, излучаемую ее родной звездой. Но существует и другой вариант развития событий.

Например, человечество в какой-то момент в будущем достигнет такого уровня развития, что сможет получать и хранить всю энергию, излучаемую Солнцем. В таком случае будет выбор: либо заселять другие звездные системы, чтобы получать энергию большего количества звезд и их планет, либо использовать саму массу Солнца для этого.

Человечество в какой-то момент в будущем достигнет такого уровня развития, что сможет получать и хранить всю энергию, излучаемую Солнцем Фото: NASA

Авторы исследования считают, что могут существовать внеземные цивилизации, которые являются "пожирателями звезд" и их ученые назвали "звездоядными". Сбор массы звезды и преобразование ее в энергию дает цивилизации возможность достичь масштабов использования энергии за пределами тех, которые предусмотрены шкалой Кардашева.

Ученые говорят, что если внеземные цивилизации существуют в нашей галактике, то они старше человечества и соответственно более развитые, чем мы сейчас. По слова авторов исследование, если идея об использование массы звезды для преобразования в энергию "пришла нам в голову, то скорее всего эту идею уже кто-то реализовал на практике".

Где искать инопланетные цивилизации?

Ученые считают, что найти признаки такой внеземной цивилизации можно при наблюдении за двойными звездами, где одна звезда забирает вещество у другой. Если будет обнаружено аномальное поведение в этом процессе, это может указывать на технологическую активность. Возможно, на самом деле высокоразвитая цивилизация таким образом собирает массу звезды для дальнейшего преобразования ее в энергию.

Ученые считают, что найти признаки такой внеземной цивилизации можно при наблюдении за двойными звездами, где одна звезда забирает вещество у другой Фото: ESO

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили галактики "красные монстры", которые бросают вызов теории о ранней Вселенной. Астрономы обнаружили три очень массивные галактики, которые противоречат существующим моделям формирования таких астрономических объектов.

Также Фокус писал о том, что стало причиной разрушения обсерватории, которая одной из первых отправила сообщение потенциальным инопланетянам.