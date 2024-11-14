"Красные монстры": обнаруженные галактики бросают вызов теории о ранней Вселенной (фото)
Астрономы обнаружили три очень массивные галактики, которые противоречат существующим моделям формирования таких астрономических объектов.
Ученые нашли в ранней Вселенной три галактики с очень большой массой, как для периода времени в 1 млрд лет после Большого взрыва. Эти галактики имеют почти такую же массу, как и Млечный Путь. Но нашей галактике потребовались миллиарды лет, чтобы стать такой огромной. Новое открытие, сделанное с помощью космического телескопа Уэбб указывает на то, что звезды в ранней Вселенной формировались гораздо быстрее, чем предполагалось. И этот факт бросает вызов существующим моделям формирования галактик. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет Phys.
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По словам ученых, результаты нового исследования меняют представление о формировании галактик в ранней Вселенной. Из-за того, что три очень массивные галактики имеют в своем составе много пыли, она придает им отчетливый красный оттенок, а потому астрономы назвали эти объекты "красными монстрами".
Как показало исследование, три слишком массивных "красных монстра" имеют почти такую же массу, как и наш Млечный Путь. При этом в этих галактиках формируются звезды примерно в 2 раза быстрее, чем в галактиках, которые существовали позже.
Хотя раньше считалось, что звезды в самых ранних галактиках в течение первого миллиарда лет существования Вселенной формировались медленно и таким образом сами галактики росли не очень быстро. Но новое открытие все меняет.
Хотя астрономы при изучении ранней Вселенной обнаружили много галактик, которые не противоречат моделям их формирования, три галактики разительно выделяются в этом списке и показывают, что модели могут быть неверны.
Считается, что галактики начали формирование через несколько сотен лет после Большого взрыва внутри оболочек из темной материи, которая притягивала гравитацией межзвездный газ и таким образом начали создаваться первые звезды, объединенные в галактики. Считается, что только пятая часть межзвездного газа превращается в звезды в галактиках.
По словам ученых, новое открытие показывает, что галактики могли набирать массу гораздо быстрее за счет более быстрого и более эффективного процесса превращения межзвездного газа в звезды. Почему так произошло ученые пока не знают. Возможно, в ранней Вселенной присутствовали уникальные процессы, которые позволили некоторым галактикам стать быстро очень массивными. Астрономы продолжат свои наблюдения, ведь "красные монстры" могут быть частью неизвестной ранее группы галактик, которые сформировались в необычных условиях ранней Вселенной.
Как уже писал Фокус, еще одно исследование ранней истории космоса показывает, что темной материи на самом деле не существует, а главная теория гравитации требует изменения.
Также Фокус писал о том, почему Плутон не считают девятой планетой Солнечной системы. В 2006 году Плутон сделали не планетой, а карликовой планетой. Но до сих пор новый статус Плутона вызывает много споров.
Еще Фокус писал о новой галактике, которую обнаружили астрономы. Ее особенность состоит в том, что ученые не понимают, каким образом она была создана. Тем более что ее структура не походит ни одному типу известных галактик.