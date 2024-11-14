"Красные монстры": обнаруженные галактики бросают вызов теории о ранней Вселенной (фото)

Астрономы обнаружили три очень массивные галактики, которые противоречат существующим моделям формирования таких астрономических объектов.

Ученые нашли в ранней Вселенной три галактики с очень большой массой, как для периода времени в 1 млрд лет после Большого взрыва. Эти галактики имеют почти такую же массу, как и Млечный Путь. Но нашей галактике потребовались миллиарды лет, чтобы стать такой огромной. Новое открытие, сделанное с помощью космического телескопа Уэбб указывает на то, что звезды в ранней Вселенной формировались гораздо быстрее, чем предполагалось. И этот факт бросает вызов существующим моделям формирования галактик. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет Phys.

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По словам ученых, результаты нового исследования меняют представление о формировании галактик в ранней Вселенной. Из-за того, что три очень массивные галактики имеют в своем составе много пыли, она придает им отчетливый красный оттенок, а потому астрономы назвали эти объекты "красными монстрами".

Как показало исследование, три слишком массивных "красных монстра" имеют почти такую же массу, как и наш Млечный Путь. При этом в этих галактиках формируются звезды примерно в 2 раза быстрее, чем в галактиках, которые существовали позже.

Хотя раньше считалось, что звезды в самых ранних галактиках в течение первого миллиарда лет существования Вселенной формировались медленно и таким образом сами галактики росли не очень быстро. Но новое открытие все меняет.

Из-за того, что три очень массивные галактики имеют в своем составе много пыли, она придает им отчетливый красный оттенок, а потому астрономы назвали эти объекты "красными монстрами" Фото: NASA

Хотя астрономы при изучении ранней Вселенной обнаружили много галактик, которые не противоречат моделям их формирования, три галактики разительно выделяются в этом списке и показывают, что модели могут быть неверны.

Считается, что галактики начали формирование через несколько сотен лет после Большого взрыва внутри оболочек из темной материи, которая притягивала гравитацией межзвездный газ и таким образом начали создаваться первые звезды, объединенные в галактики. Считается, что только пятая часть межзвездного газа превращается в звезды в галактиках.

По словам ученых, новое открытие показывает, что галактики могли набирать массу гораздо быстрее за счет более быстрого и более эффективного процесса превращения межзвездного газа в звезды. Почему так произошло ученые пока не знают. Возможно, в ранней Вселенной присутствовали уникальные процессы, которые позволили некоторым галактикам стать быстро очень массивными. Астрономы продолжат свои наблюдения, ведь "красные монстры" могут быть частью неизвестной ранее группы галактик, которые сформировались в необычных условиях ранней Вселенной.

Как уже писал Фокус, еще одно исследование ранней истории космоса показывает, что темной материи на самом деле не существует, а главная теория гравитации требует изменения.

Также Фокус писал о том, почему Плутон не считают девятой планетой Солнечной системы. В 2006 году Плутон сделали не планетой, а карликовой планетой. Но до сих пор новый статус Плутона вызывает много споров.

Еще Фокус писал о новой галактике, которую обнаружили астрономы. Ее особенность состоит в том, что ученые не понимают, каким образом она была создана. Тем более что ее структура не походит ни одному типу известных галактик.