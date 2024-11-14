"Червоні монстри": виявлені галактики кидають виклик теорії про ранній Всесвіт (фото)

Астрономи виявили три дуже масивні галактики, які суперечать існуючим моделям формування таких астрономічних об'єктів.

Учені знайшли в ранньому Всесвіті три галактики з дуже великою масою, як для періоду часу в 1 млрд років після Великого вибуху. Ці галактики мають майже таку саму масу, як і Чумацький Шлях. Але нашій галактиці знадобилися мільярди років, щоб стати такою величезною. Нове відкриття, зроблене за допомогою космічного телескопа Вебб, вказує на те, що зірки в ранньому Всесвіті формувалися набагато швидше, ніж передбачалося. І цей факт кидає виклик наявним моделям формування галактик. Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише Phys.

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За словами вчених, результати нового дослідження змінюють уявлення про формування галактик у ранньому Всесвіті. Через те, що три дуже масивні галактики мають у своєму складі багато пилу, він надає їм виразного червоного відтінку, а тому астрономи назвали ці об'єкти "червоними монстрами".

Як показало дослідження, три надто масивні "червоні монстри" мають майже таку саму масу, як і наш Чумацький Шлях. При цьому в цих галактиках формуються зірки приблизно в 2 рази швидше, ніж у галактиках, які існували пізніше.

Хоча раніше вважалося, що зірки в найбільш ранніх галактиках протягом першого мільярда років існування Всесвіту формувалися повільно, а отже, самі галактики зростали не дуже швидко. Але нове відкриття все змінює.

Через те, що три дуже масивні галактики мають у своєму складі багато пилу, він надає їм виразного червоного відтінку, а тому астрономи назвали ці об'єкти "червоними монстрами" Фото: NASA

Хоча астрономи під час вивчення раннього Всесвіту виявили багато галактик, які не суперечать моделям їхнього формування, три галактики разюче виділяються в цьому списку і показують, що моделі можуть бути невірними.

Вважається, що галактики почали формування через кілька сотень років після Великого вибуху всередині оболонок із темної матерії, яка притягувала гравітацією міжзоряний газ, і в такий спосіб почали створюватися перші зірки, об'єднані в галактики. Вважається, що тільки п'ята частина міжзоряного газу перетворюється на зірки в галактиках.

За словами вчених, нове відкриття показує, що галактики могли набирати масу набагато швидше за рахунок більш швидкого і більш ефективного процесу перетворення міжзоряного газу в зірки. Чому так сталося вчені поки не знають. Можливо, у ранньому Всесвіті були присутні унікальні процеси, які дали змогу деяким галактикам стати швидко дуже масивними. Астрономи продовжать свої спостереження, адже "червоні монстри" можуть бути частиною невідомої раніше групи галактик, які сформувалися в незвичайних умовах раннього Всесвіту.

Як уже писав Фокус, ще одне дослідження ранньої історії космосу показує, що темної матерії насправді не існує, а головна теорія гравітації потребує зміни.

Також Фокус писав про те, чому Плутон не вважають дев'ятою планетою Сонячної системи. У 2006 році Плутон зробили не планетою, а карликовою планетою. Але досі новий статус Плутона викликає багато суперечок.

Ще Фокус писав про нову галактику, яку виявили астрономи. Її особливість полягає в тому, що вчені не розуміють, яким чином вона була створена. Тим більше що її структура не схожа на жоден тип відомих галактик.