Не піддається поясненню: астрономи виявили незвичайну галактику з трьома кільцями (фото)
Далека галактика оточена трьома концентричними кільцями, і вона кидає виклик розумінню класифікації галактик.
За допомогою наземного телескопа Subaru астрономи Національної астрономічної обсерваторії Японії виявили дуже рідкісну галактику з трьома кільцями. Вона розташована на відстані приблизно 800 млн світлових років від нас. Те, як утворилася ця галактика, залишається загадкою, пише Live Science.
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Існує стандартна класифікація галактик, яка називається послідовність Габбла. Згідно з нею, всі галактики поділяються на чотири типи: еліптичні, лінзоподібні, спіральні та неправильні.
- Еліптичні галактики мають форму витягнутого овалу, вони гладкі і в них рівномірно розподілені зірки.
- Лінзовидні галактики схожі на сплющений еліпс, але у них у центрі є опуклість, відома, як балдж.
- У спіральних галактик, таких як наш Чумацький Шлях, є схожа опуклість у центрі, але замість зовнішнього диска у таких галактик є закручені спіральні рукави.
- Неправильні галактики, тому так і називаються, адже вони не мають чітко організованої форми.
Кільцеві галактики не можна описати за допомогою цієї класифікації, тобто вони не відповідають жодному з перерахованих вище типів галактик. Тому деякі астрономи вважають, що потрібно оновити послідовність Габбла. Хоча вчені знають, що галактики, які класифікуються згідно з послідовністю Габбла, мають один із двох можливих шляхів розвитку, ніхто точно не знає, як утворюються кільцеві галактики.
Одна з найголовніших теорій припускає, що кільцеві галактики виникають унаслідок зіткнення і подальшого злиття галактик. Згідно з теорією, коли одна галактика врізається в центр спіральної галактики, то це спричиняє подібну ударну хвилю і газ, а також пил утворюють кільце.
Є й інша теорія, згідно з якою кільця навколо галактик виникають унаслідок руху міжзоряного газу, який накопичується в певних місцях під впливом гравітації. За певних обставин це може призвести до створення одного і навіть більше кілець із газу та пилу, які оточують галактику.
Японські вчені, які відповідають за класифікацію галактик, зображення яких отримав телескоп Subaru, вважають, що кільцеві галактики виникають у результаті зіткнення двох галактик. Але астрономи не можуть точно сказати, яким чином була створена виявлена галактика з трьома кільцями. Може, це сталося внаслідок кількох зіткнень галактик, а може, існує якийсь інший спосіб створення таких об'єктів. Поки що в астрономів немає відповіді на це питання.
Як уже писав Фокус, фізики з'ясували, що ми живемо не в найкращому для розумного життя Всесвіті. Нове дослідження припускає, що у Всесвітах, де є більше темної енергії, існує більше шансів на виникнення розумного життя.
Також Фокус писав про те, що астрономи виявили в ранньому Всесвіті галактики, які неможливо пояснити наявною моделлю формування таких об'єктів. Вчені припускають, у їхньому створенні, всупереч загальноприйнятій теорії, не брала участь темна матерія.