Не піддається поясненню: астрономи виявили незвичайну галактику з трьома кільцями (фото)

Далека галактика оточена трьома концентричними кільцями, і вона кидає виклик розумінню класифікації галактик.

За допомогою наземного телескопа Subaru астрономи Національної астрономічної обсерваторії Японії виявили дуже рідкісну галактику з трьома кільцями. Вона розташована на відстані приблизно 800 млн світлових років від нас. Те, як утворилася ця галактика, залишається загадкою, пише Live Science.

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Існує стандартна класифікація галактик, яка називається послідовність Габбла. Згідно з нею, всі галактики поділяються на чотири типи: еліптичні, лінзоподібні, спіральні та неправильні.

Еліптичні галактики мають форму витягнутого овалу, вони гладкі і в них рівномірно розподілені зірки.

Лінзовидні галактики схожі на сплющений еліпс, але у них у центрі є опуклість, відома, як балдж.

У спіральних галактик, таких як наш Чумацький Шлях, є схожа опуклість у центрі, але замість зовнішнього диска у таких галактик є закручені спіральні рукави.

Неправильні галактики, тому так і називаються, адже вони не мають чітко організованої форми.

Кільцеві галактики не можна описати за допомогою цієї класифікації, тобто вони не відповідають жодному з перерахованих вище типів галактик. Тому деякі астрономи вважають, що потрібно оновити послідовність Габбла. Хоча вчені знають, що галактики, які класифікуються згідно з послідовністю Габбла, мають один із двох можливих шляхів розвитку, ніхто точно не знає, як утворюються кільцеві галактики.

За допомогою наземного телескопа Subaru астрономи Національної астрономічної обсерваторії Японії виявили дуже рідкісну галактику з трьома кільцями. Вона розташована на відстані приблизно 800 млн світлових років від нас Фото: Live Science

Одна з найголовніших теорій припускає, що кільцеві галактики виникають унаслідок зіткнення і подальшого злиття галактик. Згідно з теорією, коли одна галактика врізається в центр спіральної галактики, то це спричиняє подібну ударну хвилю і газ, а також пил утворюють кільце.

Є й інша теорія, згідно з якою кільця навколо галактик виникають унаслідок руху міжзоряного газу, який накопичується в певних місцях під впливом гравітації. За певних обставин це може призвести до створення одного і навіть більше кілець із газу та пилу, які оточують галактику.

Японські вчені, які відповідають за класифікацію галактик, зображення яких отримав телескоп Subaru, вважають, що кільцеві галактики виникають у результаті зіткнення двох галактик. Але астрономи не можуть точно сказати, яким чином була створена виявлена галактика з трьома кільцями. Може, це сталося внаслідок кількох зіткнень галактик, а може, існує якийсь інший спосіб створення таких об'єктів. Поки що в астрономів немає відповіді на це питання.

Як уже писав Фокус, фізики з'ясували, що ми живемо не в найкращому для розумного життя Всесвіті. Нове дослідження припускає, що у Всесвітах, де є більше темної енергії, існує більше шансів на виникнення розумного життя.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили в ранньому Всесвіті галактики, які неможливо пояснити наявною моделлю формування таких об'єктів. Вчені припускають, у їхньому створенні, всупереч загальноприйнятій теорії, не брала участь темна матерія.