Що не так із Плутоном: чому його не вважають дев'ятою планетою Сонячної системи (фото)

У 2006 році Плутон зробили не планетою, а карликовою планетою. Але досі новий статус Плутона викликає багато суперечок.

18 років тому Плутон рішенням Міжнародного астрономічного союзу (МАС) перестав бути планетою, і його статус знизили до карликової планети. Це рішення викликало здивування у деяких астрономів. Навіть через 18 років деякі вчені хочуть переглянути визначення планети, щоб прояснити параметри, які відрізняють ці об'єкти від інших небесних тіл. То чому ж Плутон перестав бути дев'ятою планетою Сонячної системи? Про це пише Live Science.

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Відкриття Плутона

До 2006 року не існувало чітких критеріїв для визначення того, який об'єкт можна вважати планетою. Вважалося, що планетами є об'єкти, які набагато більші за астероїди та обертаються навколо Сонця.

Плутон уперше виявив 1930 року американський астроном Клайд Томбо. Він шукав невідомий великий об'єкт на краю Сонячної системи, який, як і планета Нептун, впливає на коливання орбіти планети Уран. У результаті новий круглий кам'янистий об'єкт був названий дев'ятою планетою Сонячної системи і йому дали ім'я Плутон на честь бога підземного світу в давньогрецькій міфології. Навіть незважаючи на те, що Плутон був меншим за деякі відомі на той час супутники планет, все ж таки астрономи прийняли рішення, що це саме планета, а не якийсь інший об'єкт.

Пізніше астрономи з'ясували, що маса Плутона не настільки велика, щоб гравітація планети могла чинити істотний вплив на орбіту Урана. У 90-х роках минулого століття астрономи з'ясували, що поруч із Плутоном розташовано багато об'єктів схожого розміру, і що ця планета обертається навколо Сонця в зовнішній частині Сонячної системи, яка отримала назву пояс Койпера.

Таким чином деякі астрономи почали оскаржувати статус Плутона, як планети і 2006 року він став карликовою планетою.

Плутон уперше виявив 1930 року американський астроном Клайд Томбо Фото: NASA

Чому Плутон не вважається планетою?

18 років тому вчені з МАС склали критерії для визначення планети:

вона має обертатися навколо Сонця;

вона повинна мати достатню масу, щоб бути круглою;

вона повинна очистити свою орбіту від усіх інших об'єктів, крім власних супутників.

Виходячи з третього критерію було ухвалено рішення, що Плутон більше не можна вважати планетою, адже він розташований поруч із тисячами об'єктів у поясі Койпера за орбітою Нептуна. Тобто Плутон не є домінуючим об'єктом із найсильнішою гравітацією в цій ділянці космосу.

Порівняння розмірів Землі (ліворуч), Місяця (вгорі праворуч), Плутона і його супутника Харона Фото: Universe Today

Суперечки навколо Плутона

Але таке визначення планети відтоді багато років викликає критику з боку деяких астрономів. За словами Жан-Люка Марго з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (США), таке визначення не є адекватним, адже воно виключає планети, виявлені за межами Сонячної системи. За словами вченого, дуже складно визначити, коли небесне тіло очистило свою власну орбіту. Хоча Плутон явно цього не робив, але за деякими визначеннями Марс також цього не робив, але він є планетою.

За словами Філіпа Метцгера, який працював над місією "Нові горизонти" для вивчення Плутона, МАС не виніс своє визначення планети на голосування ширшої наукової спільноти. На його думку, це робить нове визначення планети недійсним.

Незалежно від того, чи є Плутон планетою або карликовою планетою, він являє собою дивовижний об'єкт, який зберігає ще багато загадок. Перше зображення Плутона з близької відстані астрономи отримали тільки 2015 року, коли його вивчав апарат "Нові горизонти".

Поверхня Плутона Фото: NASA

Особливість Плутона

Через особливості орбіти Плутона його відстань від Сонця постійно змінюється. У найближчій точці орбіти Плутон перебуває на відстані приблизно 4,4 млрд км від Сонця, а в найвіддаленішій — на відстані приблизно 7,3 млрд км. Для порівняння наша планета перебуває на відстані приблизно 150 млн км від Сонця.

Діаметр Плутона становить 2376 км. Для порівняння діаметр Місяця становить 3 474 км. А діаметр найбільшого супутника в Сонячній системі під назвою Ганімед (супутник Юпітера) становить 5 268 км. У Плутона є 5 відомих супутників: Харон, Нікта, Стікс, Кербер, Гідра.

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